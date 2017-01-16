Канадцы, итальянец и колумбиец погибли при стрельбе на фестивале в Мексике

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. При стрельбе в ночном клубе в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен убиты два канадца, итальянец и колумбиец, сообщил в понедельник прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ.

По его словам, всего погибли пять человек, в том числе одна женщина, которая скончалась в результате возникшей после стрельбы давки, еще 15 человек ранены. Среди погибших — сотрудники службы охраны международного фестиваля.

В ходе пресс-конференции, транслировавшейся в социальных сетях, Печ подтвердил, что уже задержаны как минимум три человека, подозреваемых в причастности к нападению на клуб.

Прокурор уточнил, что в клубе возникла перестрелка как минимум между вошедшим в клуб преступником и еще двумя людьми. "Пока точной информации о причинах перестрелки нет, она появится в ходе расследования", — сказал Печ.

Вместе с тем он отметил, что нападение не является атакой террористов. "Это не была террористическая атака", — сказал прокурор.

Нападение было совершено в момент проведения музыкального фестиваля BPM, который отмечал 10-ю годовщину основания.