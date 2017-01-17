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    Стрельба на празднике в США: пострадали 8 человек

    (обновлено: )18
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в американском городе Майами (штат Флорида), среди пострадавших — пять несовершеннолетних, передает телеканал WSVN со ссылкой на местные власти.

    Неизвестные открыли стрельбу на празднике в Мемориальном парке Мартина Лютера Кинга в понедельник вечером. В больницу были доставлены шесть человек, состояние пяти из них стабильно, еще один мужчина 20 лет находится в критическом состоянии, ему делают операцию, сообщили в полиции Майами.

    Полиция задержала двух человек для допроса и обнаружила на месте преступления две единицы огнестрельного оружия.

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