Стрельба на празднике в США: пострадали 8 человек

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в американском городе Майами (штат Флорида), среди пострадавших — пять несовершеннолетних, передает телеканал WSVN со ссылкой на местные власти.

Неизвестные открыли стрельбу на празднике в Мемориальном парке Мартина Лютера Кинга в понедельник вечером. В больницу были доставлены шесть человек, состояние пяти из них стабильно, еще один мужчина 20 лет находится в критическом состоянии, ему делают операцию, сообщили в полиции Майами.

Полиция задержала двух человек для допроса и обнаружила на месте преступления две единицы огнестрельного оружия.