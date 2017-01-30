наверх
30.01.201707:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.04- 0.07
  • USD27.19- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Атака на мечеть в Канаде была терактом - премьер Квебека

    (обновлено: )6
    Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр сообщил, что после инцидента обратился в Национальное собрание с просьбой приспустить флаг Квебека.
    На месте атаки на мечеть в Квебеке
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Атака на мечеть в Квебеке является терактом, сообщил премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр (Philippe Couillard).

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
    Политические атаки на Авакова - заказ Порошенко? Опрос экспертов

    "После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.

    Ранее CМИ со ссылкой на главу исламского культурного центра Квебека сообщили о пяти погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек. Представитель полиции Этьен Дойон подтвердил информацию о нескольких погибших, не называя их точное число. По словам полицейского, двое подозреваемых были задержаны.

    По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Отмечается, что во время Рамадана в июне прошлого года под двери мечети была подброшена голова свиньи.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада в Донбассе
    Донбасс: блокада и пиар
    Пентагон
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Елена Князева
    Один на всех. Новый закон о языке
    "Медицинский Майдан" в Винницкой области
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава