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    Ситуация в мечети канадского Квебека взята под контроль - полиция

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    По утверждению полиции Квебека, ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование убийства пяти человек продолжается.
    Стрельба в мечети Квебека
    quebec huffingtonpost

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Полиция канадского города Квебек сообщила в микроблоге Twitter, что ситуация в мечети, где произошла стрельба, взята под контроль, люди эвакуированы.

    Стрельба на фестивале в Мексике
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    Стрельба на музыкальном фестивале в Мексике: кадры с места ЧП

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    "Ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

    Ранее CМИ со ссылкой на главу исламского культурного центра Квебека сообщили о пяти погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба стрельба, находилось порядка 40 человек. Представитель полиции Этьен Дойон подтвердил информацию о нескольких погибших, не называя их точное число. По словам полицейского, двое подозреваемых были задержаны.

    ​По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Отмечается, что во время Рамадана в июне прошлого года под двери мечети была подброшена голова свиньи.

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