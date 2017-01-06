Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейла: кадры с места ЧП

Причиной стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла могли быть психические проблемы нападавшего или терроризм, сообщил журналистам сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.
"Причинами произошедшего могут быть как психические проблемы задержанного, так и то, чего мы здесь все опасаемся – терроризм", — сказал он (общение с прессой транслировал телеканал Fox News).
JUST IN: Passengers at Fort Lauderdale airport seen running across the tarmac https://t.co/mSBYzuRvC5 https://t.co/UsnVix6kjc— CNN (@CNN) 6 января 2017 г.