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Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейла: кадры с места ЧП

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Бойня в аэропорту Флориды (5)

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По последним данным, в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла во Флориде погибли пять человек и 13 ранены. Об этом сообщил местный офис шерифа. Стрельбу, по данным очевидцев, открыл мужчина-латиноамериканец примерно 35 лет.
Neelakuyil/Youtube

Причиной стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла могли быть психические проблемы нападавшего или терроризм, сообщил журналистам сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.

"Причинами произошедшего могут быть как психические проблемы задержанного, так и то, чего мы здесь все опасаемся – терроризм", — сказал он (общение с прессой транслировал телеканал Fox News).

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