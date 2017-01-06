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В аэропорту Флориды мужчина открыл огонь, есть жертвы

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Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.
Стрельба в аэропорту Флориды
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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы в аэропорту американского штата Флорида, сообщает бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер.

"Я нахожусь в аэропорту Lauderdale. Слышны выстрелы. Все бегут", — написал Флейшер в своем микроблоге Twitter. По его словам, по меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы.

Согласно информации Флейшера, "все выглядит спокойно, однако полиция никого не выпускает из здания аэропорта".

Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что в одном из одесских кафе произошла стрельба, есть пострадавшие.

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