В аэропорту Флориды мужчина открыл огонь, есть жертвы

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы в аэропорту американского штата Флорида, сообщает бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер.
"Я нахожусь в аэропорту Lauderdale. Слышны выстрелы. Все бегут", — написал Флейшер в своем микроблоге Twitter. По его словам, по меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы.
#BreakingNews — Multiple people shot at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport. https://t.co/tJRSqVREyb pic.twitter.com/77QmH3IJQI— CBS Chicago (@cbschicago) 6 января 2017 г.
Согласно информации Флейшера, "все выглядит спокойно, однако полиция никого не выпускает из здания аэропорта".
Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что в одном из одесских кафе произошла стрельба, есть пострадавшие.