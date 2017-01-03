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В одесском кафе произошла стрельба, есть пострадавшие

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По данным полиции, молодой человек возмутился тем, что охранник отказался пропустить его в развлекательное заведение, выстрелил ему в лоб из травматического пистолета.
Наручники. Архивное фото
MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В арт-кафе "Шкаф" в Одессе на улице Греческой накануне вечером произошел конфликт между охраной заведения и одним из посетителей, пытавшимся пройти в заведение, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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"Молодой человек, возмущенный тем, что охранник отказался его пропустить, выстрелил ему в лоб из травматического пистолета", — говорится в сообщении.

Стрелявший, одессит 1981 г.р., ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий, был по горячим следам задержан и доставлен в Приморский отдел полиции, пострадавший госпитализирован.

С места происшествия изъята гильза, ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось о стрельбе народного депутата фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.

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