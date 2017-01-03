В одесском кафе произошла стрельба, есть пострадавшие

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В арт-кафе "Шкаф" в Одессе на улице Греческой накануне вечером произошел конфликт между охраной заведения и одним из посетителей, пытавшимся пройти в заведение, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Молодой человек, возмущенный тем, что охранник отказался его пропустить, выстрелил ему в лоб из травматического пистолета", — говорится в сообщении.

Стрелявший, одессит 1981 г.р., ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий, был по горячим следам задержан и доставлен в Приморский отдел полиции, пострадавший госпитализирован.

С места происшествия изъята гильза, ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось о стрельбе народного депутата фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.