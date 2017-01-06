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Стрельба в аэропорту Флориды: как минимум трое погибших

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Бойня в аэропорту Флориды (3)

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По данным телеканала, инцидент произошел в Терминале 2 около 13.00 (20.00 по киевскому времени). Полиция выводит людей с места происшествия в аэропорту.
Стрельба в аэропорту Флориды
CBSNews в Тwitter

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в аэропорту штата Флорида, еще девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, инцидент произошел в Терминале 2 около 13.00 (20.00 по киевскому времени). Полиция выводит людей с места происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция задержала стрелявшего мужчину.

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