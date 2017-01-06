Стрельба в аэропорту Флориды: как минимум трое погибших

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в аэропорту штата Флорида, еще девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на местную полицию.
MORE: FLL travelers returning to terminal is indication that situation has deescalated, @krisvancleave says https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/b8lyeQkh3A— CBS News (@CBSNews) 6 января 2017 г.
По данным телеканала, инцидент произошел в Терминале 2 около 13.00 (20.00 по киевскому времени). Полиция выводит людей с места происшествия.
Ранее сообщалось, что полиция задержала стрелявшего мужчину.