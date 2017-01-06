Стрельба в аэропорту Флориды: пятеро погибших, 8 пострадавших

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Пять человек погибли и восемь ранены в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в результате стрельбы, сообщает местный офис шерифа.

По данным местной полиции, восемь человек в результате полученных ранений отправлены в больницу, пятеро погибли.

JUST IN: Passengers at Fort Lauderdale airport seen running across the tarmac https://t.co/mSBYzuRvC5 https://t.co/UsnVix6kjc — CNN (@CNN) 6 января 2017 г.

По данным очевидцев, слова которых приводит телеканала Fox News, стрельбу открыл мужчина примерно 35 лет с "черными волосами".

В ходе разговора телеканала с одним из очевидцев, который находился на месте произошедшего, полиция потребовала от всех присутствующих снова лечь на пол. Дополнительной информации пока не сообщалось.

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Ранее сообщалось, что полиция задержала стрелявшего мужчину.