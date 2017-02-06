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    В результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли 4 человека

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    Как сообщил следователь округа Язу Рики Шиверс, в результате стрельбы возе ночного клуба два человека погибли на месте происшествия, еще двое скончались в больнице.
    Полиция США на месте стрельбы. Архивное фото
    Телеканал ABC7

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Стрельба произошла около ночного клуба в американском городе Язу-Сити, штат Миссисипи, четыре человека погибли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

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    Инцидент произошел около местного ночного клуба Club 66. Как сообщил следователь округа Язу Рики Шиверс (Ricky Shivers), два человека погибли на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Имена погибших не разглашаются. По данным властей, стрельбе предшествовала ссора, причина конфликта не сообщается.

    Другие обстоятельства происшествия уточняются.

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