В результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли 4 человека

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Стрельба произошла около ночного клуба в американском городе Язу-Сити, штат Миссисипи, четыре человека погибли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

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Инцидент произошел около местного ночного клуба Club 66. Как сообщил следователь округа Язу Рики Шиверс (Ricky Shivers), два человека погибли на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Имена погибших не разглашаются. По данным властей, стрельбе предшествовала ссора, причина конфликта не сообщается.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.