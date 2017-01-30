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    Мужчина устроил беспорядочную стрельбу в ресторане Стамбула

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    Теракты в Турции: взрыв на свадьбе (183)

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    На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Нападавший был задержан. По данным СМИ, один человек погиб, еще двое получили ранения. Начато расследование.
    Ресторан в Стамбуле, где мужчина устроил стрельбу, 30 января 2017
    twitter.com/fuuhaber

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения неизвестного на один из ресторанов на азиатской стороне Стамбула в районе исторической крепости Anadolu Hisar, сообщает телеканал NTV в понедельник.

    По информации очевидцев, нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Нападавший был задержан.

    Начато расследование происшествия.

    twitter.com/CapaMag
    Ресторан в Стамбуле, где мужчина устроил стрельбу, 30 января 2017

    В ночь на понедельник в результате стрельбы в мечети Квебека (Канада) погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Квебек назвали стрельбу в мечети терактом.

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