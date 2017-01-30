Мужчина устроил беспорядочную стрельбу в ресторане Стамбула

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения неизвестного на один из ресторанов на азиатской стороне Стамбула в районе исторической крепости Anadolu Hisar, сообщает телеканал NTV в понедельник.

По информации очевидцев, нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Нападавший был задержан.

Начато расследование происшествия.

twitter.com/CapaMag Ресторан в Стамбуле, где мужчина устроил стрельбу, 30 января 2017

В ночь на понедельник в результате стрельбы в мечети Квебека (Канада) погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Квебек назвали стрельбу в мечети терактом.