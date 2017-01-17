В Турции допрашивают арестованного стамбульского террориста

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь, арестован, на данный момент продолжается его допрос, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле.

"Вчера был пойман тот, который совершил ужасное преступление в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек. Сейчас продолжается его допрос. Есть много вопросов, но пока продолжается следствие, неправильно будет давать какие-то комментарии. Со временем будут даны объяснения общественности со стороны уполномоченных лиц. Главное, что исполнителя этого подлого теракта поймали. Для нас это очень важный фактор. Важно установить, какие силы стоят за террористом", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".