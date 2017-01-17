наверх
17.01.201716:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

    Тема:

    Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (57)

    (обновлено: )30
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
    REUTERS/Osman Orsal
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

    Рекомендуем

    Киев, туманЗима по-киевски: столичные улицы в тумане15:54 17.01.2017
    Снегопад в ЯпонииСильный снегопад в Японии13:57 17.01.2017
    Туман в КиевеКиев в плену тумана и гари10:53 17.01.2017
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154Церемония прощания с погибшими при крушении в Черном море Ту-15409:59 17.01.2017
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира МашариповаСпецоперация в Стамбуле: исполнителя теракта в ночном клубе взяли живым06:10 17.01.2017
    Последствия взрыва в городе ДиярбакырВзрыв в турецком городе Диярбакыр: жертвами стали полицейские03:47 17.01.2017
    Акция протеста против Трампа в ВашингтонеАкция протеста против Трампа в Вашингтоне23:02 16.01.2017
    На месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании под БишкекомФотоитоги 16 января: Байден в Киеве, митинг под ГПУ и крушение Boeing18:46 16.01.2017
    Протест жителей ОлевскаПротест жителей Олевска: люди требуют наказать виновных в перестрелке17:05 16.01.2017
    Все фотоленты
    Обыски в квартире исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

    Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает телеканал NTV.

    Цветы в знак памяти о погибших у ночного клуба Reina в Стамбуле (Турция)
    REUTERS Murad Sezer
    Теракт в Стамбуле: полиция задержала 40 человек

    Смотрите также: Появились кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле

    Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Позже ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". 

    По данным источников телеканала в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула. Машарипов скрывался там в доме своего сообщника из Киргизии, куда он переехал несколько дней назад.

    Читайте также: Стрелять всегда, стрелять везде! Применение оружия как массовое явление

    В ходе полицейской операции он не успел воспользоваться оружием. Телеканал демонстрирует фотографию задержанного террориста (см. ниже).

    Ранее турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки