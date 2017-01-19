Задержан организатор выставки, на которой был убит посол РФ в Турции

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Организатор фотовыставки, на которой был убит российский посол в Турции Андрей Карлов, а также сотрудник полиции задержаны в Анкаре, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности.

В российском МИД квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Сообщается, что задержание организатора фотовыставки было произведено накануне в связи с тем, что Алтынташ за несколько дней до убийства Карлова посетил выставочный центр с целью подготовки нападения.

Ранее в среду агентство Anadolu сообщило, что шесть человек из числа задержанных по подозрению в причастности к убийству Карлова доставлены в суд Анкары для допроса сотрудниками прокуратуры.