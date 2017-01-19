наверх
19.01.201701:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    В мире

    Задержан организатор выставки, на которой был убит посол РФ в Турции

    (обновлено: )72
    Задержание организатора фотовыставки было произведено накануне в связи с тем, что Мевлют Алтынташ за несколько дней до убийства российского посла посетил выставочный центр с целью подготовки нападения.
    На месте покушения на посла РФ в Турции Андрея Карлова (лежит на полу)
    @Hurriyet

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Организатор фотовыставки, на которой был убит российский посол в Турции Андрей Карлов, а также сотрудник полиции задержаны в Анкаре, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Инфографика
    РИА Новости
    Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре

    Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности.

    В российском МИД квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

    Сообщается, что задержание организатора фотовыставки было произведено накануне в связи с тем, что Алтынташ за несколько дней до убийства Карлова посетил выставочный центр с целью подготовки нападения.

    Ранее в среду агентство Anadolu сообщило, что шесть человек из числа задержанных по подозрению в причастности к убийству Карлова доставлены в суд Анкары для допроса сотрудниками прокуратуры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
    Джозеф Байден
    Смена власти в США
    Гривна
    Экономика Украины. Падение гривны