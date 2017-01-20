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    Офис правящей партии Турции обстреляли из гранатомета – СМИ

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    По информации турецких СМИ, офис правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли из гранатомета в Стамбуле. По предварительным данным, погибших и раненых нет.
    Полиция в Турции. Архивное фото
    REUTERS Murad Sezer

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные в пятницу обстреляли из гранатомета стамбульский офис правящей в Турции Партии справедливости и развития, сообщает телеканал NTV.

    По предварительным данным, погибших и раненых нет.

    ​Ранее в пятницу из противотанкового гранатомета было обстреляно здание управления безопасности в Стамбуле. Как сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, снаряд попал в стену, никто не пострадал. После этого в городе началась широкомасштабная полицейская операция.

    Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь, арестован, на данный момент продолжается его допрос.

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