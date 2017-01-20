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    Власти обвинили леворадикальную группировку в обстреле зданий в Стамбуле

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    По словам заместителя главы парламентской фракции Партии справедливости и развития Мехмета Муша, обстрелы в Стамбуле были организованы "Революционной народно-освободительной партией - фронт".
    Полиция Турции. Архивное фото
    Sputnik/Omer Faruk Baran | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Леворадикальная экстремистская группировка "Революционная народно-освободительная партия — фронт" (РНОПФ) причастна к обстрелу из гранатомета здания управления безопасности и офиса правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле, заявил в пятницу заместитель главы парламентской фракции ПСР Мехмет Муш.

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    "Эти обстрелы организовала РНОПФ", — цитирует Муша телеканал NTV.

    Ранее в пятницу из противотанкового гранатомета было обстреляно здание управления безопасности в Стамбуле. Как сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, cнаряд попал в стену, никто не пострадал, после ЧП началась широкомасштабная полицейская операция. Позже также из гранатомета был обстрелян офис правящей партии в Стамбуле. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

    РНОПФ была основана в 1978 году и придерживается радикальной марксистско-ленинской идеологии. Ранее власти Турции обвиняли эту группировку в организации ряда крупных терактов.

    В частности, РНОПФ была причастна к атаке на посольство США в Анкаре в феврале 2013 года, при которой погиб охранник дипмиссии. В марте 2015 года боевики РНОПФ захватили в заложники, а затем убили прокурора Селима Кираза во Дворце правосудия в Стамбуле. Оба террориста были уничтожены во время штурма.

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