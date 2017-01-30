Премьер Канады назвал стрельбу в мечети трусливым нападением

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети в Квебеке трусливым нападением и написал, что думает о жертвах нападения и их семьях.

Ранее CМИ со ссылкой на главу исламского культурного центра Квебека сообщили о пяти погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек. Как отмечает радиостанция Radio Canada, исламский культурный центр в Квебеке называют "большой мечетью" города.

"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал Трюдо в Twitter.

Раньше также сообщалось о трех вооруженных неизвестных, участвующих в стрельбе, которая произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (03.00 по Киеву понедельника).

Газета Huffington Post Quebec также написала о возможном задержании двух подозреваемых в связи со стрельбой в мечети. По данным газеты, на месте происшествия развернута обширная операции полиции, часть из которых "хорошо вооружена".