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    Премьер Канады назвал стрельбу в мечети трусливым нападением

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    По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Также он сообщил, что думает о жертвах нападения и их семьях.
    Джастин Трюдо. Архивное фото
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети в Квебеке трусливым нападением и написал, что думает о жертвах нападения и их семьях.

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    Ранее CМИ со ссылкой на главу исламского культурного центра Квебека сообщили о пяти погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек. Как отмечает радиостанция Radio Canada, исламский культурный центр в Квебеке называют "большой мечетью" города.

    "Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал Трюдо в Twitter.

    Раньше также сообщалось о трех вооруженных неизвестных, участвующих в стрельбе, которая произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (03.00 по Киеву понедельника).

    Газета Huffington Post Quebec также написала о возможном задержании двух подозреваемых в связи со стрельбой в мечети. По данным газеты, на месте происшествия развернута обширная операции полиции, часть из которых "хорошо вооружена".

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