В Запорожье в одном из кинотеатров произошла стрельба

Патрульная полиция Запорожья

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В одном из кинотеатров Запорожья на проспекте Соборном произошла драка со стрельбой, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

"Как сообщил 29-летний пострадавший, у него возник конфликт с неизвестным ему мужчиной, который перерос в драку и закончился выстрелом", — пишет golos.zp.ua.

Мужчина указал патрульным на стрелявшего, который находился в зале кинотеатра.

Патрульная полиция Запорожья Стрельба в кинотеатре в Запорожье

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве.