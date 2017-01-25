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    В Запорожье в одном из кинотеатров произошла стрельба

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (337)

    (обновлено: )110
    Сообщается, что у двоих мужчин возник в зале кинотеатра конфликт, который перерос в драку, закончившуюся выстрелом. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
    Стрельба в кинотеатре в Запорожье
    Патрульная полиция Запорожья

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В одном из кинотеатров Запорожья на проспекте Соборном произошла драка со стрельбой, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

    "Как сообщил 29-летний пострадавший, у него возник конфликт с неизвестным ему мужчиной, который перерос в драку и закончился выстрелом", — пишет golos.zp.ua.

    Мужчина указал патрульным на стрелявшего, который находился в зале кинотеатра. 

    Патрульная полиция Запорожья
    Стрельба в кинотеатре в Запорожье

    Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

    Ранее сообщалось, что в Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве.

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