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    В больнице умер еще один участник стрельбы в Олевске

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (330)

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    По информации журналиста Инны Билецкой, в Олевской больнице подтвердили смерть еще одного человека, пострадавшего вследствие произошедшей неделю назад перестрелки.
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области. Архивное фото
    Facebook Александра Николайчука

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Олевской больнице сообщили о смерти еще одного человека, который пострадал в результате стрельбы ночью 16 января. Таким образом, в результате перестрелки погибли двое людей, сообщила журналист Инна Билецкая в Facebook.

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    "В Олевский больнице подтвердили смерть еще одного человека, вследствие перестрелки неделю назад. Поэтому двое погибших — оба не местные из группировки, которых считают зачинщиками стрельбы. В больнице остаются пятеро. Среди них один львовский — Виталий по прозвищу "Тюрьма", — написала журналист.

    Ранее сообщалось, что суд Житомира арестовал четырех участников массовой драки со стрельбой в Олевске. Напомним, 16 января ночью группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

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