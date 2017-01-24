В больнице умер еще один участник стрельбы в Олевске

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Олевской больнице сообщили о смерти еще одного человека, который пострадал в результате стрельбы ночью 16 января. Таким образом, в результате перестрелки погибли двое людей, сообщила журналист Инна Билецкая в Facebook.

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"В Олевский больнице подтвердили смерть еще одного человека, вследствие перестрелки неделю назад. Поэтому двое погибших — оба не местные из группировки, которых считают зачинщиками стрельбы. В больнице остаются пятеро. Среди них один львовский — Виталий по прозвищу "Тюрьма", — написала журналист.

Ранее сообщалось, что суд Житомира арестовал четырех участников массовой драки со стрельбой в Олевске. Напомним, 16 января ночью группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.