Смертельная перестрелка в Олевске: большинство причастных уже задержаны

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Большинство причастных к перестрелке в Олевске Житомирской области уже задержаны, сообщил в комментарии ZN.UA советник главы МВД Зорян Шкиряк.

В ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.

"Установлены личности всех участников инцидента, большинство из которых — задержаны. Изъята часть оружия. Проводятся оперативно следственных мероприятия по установлению местонахождения остальных причастных. Также проводятся все необходимые экспертизы, в том числе баллистическая и экспертиза ДНК, для установления непосредственных участников инцидента", — заявил Шкиряк.

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Он напомнил, что стрельба возле одного из ночных заведений Олевска произошла вследствие "криминальных разборок" между местными жителями и приезжими из Львовской области.

"Конфликт между двумя группами лиц возник на бытовой почве, но не исключено, что обе группировки имели отношение к незаконной добычи янтаря", — уточнил советник министра.

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По его словам, ситуация находится на контроле у ​​руководителя ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко. Обстановка в городе стабилизирована, местные правоохранительные структуры усилены дополнительными подразделениями Нацполиции и Нацгвардии.

Также сообщается, что преступления квалифицированы по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.