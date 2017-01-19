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    Полиция установила более 30 участников массовой драки в Олевске

    Тема:

    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (306)

    (обновлено: )13
    Пресс-служба Житомирского отделения полиции сообщила, что правоохранители установили более трех десятков участников конфликта с обеих сторон, часть из них задержаны.
    Протест жителей Олевска
    Олександр Ніколайчук, facebook

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Полиция установила более 30 участников массовой драки со стрельбой в Олевске Житомирской области, в результате которой погиб человек, часть подозреваемых задержаны, сообщила в четверг пресс-служба областного отделения полиции.

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    "В настоящее время полицией установлены более трех десятков участников конфликта с обеих сторон. Часть из них задержаны. Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявлены в розыск. Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам перестрелки удалось сбежать из Олевска в ночь 16 января", — цитирует пресс-служба слова начальника главного управления национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко.

    По данным пресс-службы, следователи полиции и сотрудники областной прокуратуры допрашивают свидетелей. В то же время продолжаются обыски и изъятие вещественных доказательств. Как заявили в пресс-службе, у установленных следствием участников конфликта полицейские изъяли официально зарегистрированное оружие.

    Начальник областной полиции также сообщил, что в данный момент в Олевском районе и в самом райцентре проводятся специальные ограничительные меры для обеспечения публичного порядка и безопасности местных жителей. К этой работе привлечены дополнительные силы Национальной полиции и Нацгвардии Украины: бойцы подразделений особого и специального назначения и подразделения патрульной полиции.

    Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре города Олевск один человек погиб и шестеро были ранены.

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