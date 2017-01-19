Полиция установила более 30 участников массовой драки в Олевске

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Полиция установила более 30 участников массовой драки со стрельбой в Олевске Житомирской области, в результате которой погиб человек, часть подозреваемых задержаны, сообщила в четверг пресс-служба областного отделения полиции.

"В настоящее время полицией установлены более трех десятков участников конфликта с обеих сторон. Часть из них задержаны. Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявлены в розыск. Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам перестрелки удалось сбежать из Олевска в ночь 16 января", — цитирует пресс-служба слова начальника главного управления национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко.

По данным пресс-службы, следователи полиции и сотрудники областной прокуратуры допрашивают свидетелей. В то же время продолжаются обыски и изъятие вещественных доказательств. Как заявили в пресс-службе, у установленных следствием участников конфликта полицейские изъяли официально зарегистрированное оружие.

Начальник областной полиции также сообщил, что в данный момент в Олевском районе и в самом райцентре проводятся специальные ограничительные меры для обеспечения публичного порядка и безопасности местных жителей. К этой работе привлечены дополнительные силы Национальной полиции и Нацгвардии Украины: бойцы подразделений особого и специального назначения и подразделения патрульной полиции.

Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре города Олевск один человек погиб и шестеро были ранены.