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    Арестованы четыре участника драки со стрельбой в Олевске

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (329)

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    По информации полиции, пятерым подозреваемым уже объявили о подозрении, а еще четверым – об аресте с возможностью внесения залога, также еще одного отпустили под домашний арест.
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области. Архивное фото
    Facebook Александра Николайчука

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Суд Житомира арестовал четырех участников массовой драки со стрельбой в Олевске, в результате которой один человек погиб и шестеро были ранены, сообщает украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на сотрудника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Ольгу Номерчук.

    Перестрелка в Олевске: комментарии очевидцев и врача
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    Перестрелка в Олевске: комментарии очевидцев и врача

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    Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре города Олевск один человек погиб и шестеро были ранены.

    "Пятерым подозреваемым по состоянию на сегодняшний день уже объявили о подозрении, а еще четверым – об аресте с возможностью внесения залога, также еще одного отпустили под домашний арест", — приводятся слова Номерчук.

    По ее словам, будут проведены кадровые перестановки в Олевском райотделе полиции, где будут уволены отдельные руководители.

    Напомним, 16 января ночью группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

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