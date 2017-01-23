Арестованы четыре участника драки со стрельбой в Олевске

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Суд Житомира арестовал четырех участников массовой драки со стрельбой в Олевске, в результате которой один человек погиб и шестеро были ранены, сообщает украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на сотрудника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Ольгу Номерчук.

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Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре города Олевск один человек погиб и шестеро были ранены.

"Пятерым подозреваемым по состоянию на сегодняшний день уже объявили о подозрении, а еще четверым – об аресте с возможностью внесения залога, также еще одного отпустили под домашний арест", — приводятся слова Номерчук.

По ее словам, будут проведены кадровые перестановки в Олевском райотделе полиции, где будут уволены отдельные руководители.

Напомним, 16 января ночью группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.