Луценко уволил местного прокурора по делу о перестрелке в Олевске

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры Житомирской области за неудовлетворительную работу по делу о перестрелке в Олевске, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевск Коростенского района 16 января 2017 года и привел к гибели человека, генеральным прокурором Юрием Луценко была признана неудовлетворительной работа местного прокурора и подписан приказ об увольнении последнего с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Сарган проинформировала, что создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования уголовного производства.

В ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.