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    Луценко уволил местного прокурора по делу о перестрелке в Олевске

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    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (305)

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    Пресс-секретарь генерального прокурора сообщила, что Луценко признал неудовлетворительной работу местного прокурора и подписал приказ об увольнении с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры.
    Центр Олевска Житомирской области под охраной правоохранителей после ночной перестрелки
    1.zt.ua/Александр Николайчук

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры Житомирской области за неудовлетворительную работу по делу о перестрелке в Олевске, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Перестрелка в Олевске: комментарии очевидцев и врача
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    Перестрелка в Олевске: комментарии очевидцев и врача

    "По результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевск Коростенского района 16 января 2017 года и привел к гибели человека, генеральным прокурором Юрием Луценко была признана неудовлетворительной работа местного прокурора и подписан приказ об увольнении последнего с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Сарган проинформировала, что создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования уголовного производства.

    В ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.

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