В Харькове устроили стрельбу с балкона многоэтажки

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

"Около часа ночи экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что неизвестные ведут автоматическую стрельбу с балкона многоэтажки. Происшествие произошло по улице Целиноградской, 48в. Патрульные оперативно отреагировали на вызов и, когда прибыли, то выяснили, что действительно велась стрельба, однако обнаружить оружия на месте не удалось. Были обнаружены только гильзы. Предположительно калибра 5,45. Это будет устанавливать экспертиза. На балконе дома находились трое мужчин. Их задержали. Во время опроса они вели себя агрессивно, пытались наброситься на полицейских", — отметила она.

По словам пресс-секретаря, пострадавших и жертв в результате стрельбы нет. Правоохранители выясняют мотивы стрельбы и, были ли задержанные теми стрельцами.

Ранее пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве сообщала, что на территории столичного Гидропарка неизвестный устроил стрельбу. В результате трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговщины, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела.