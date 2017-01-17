Стрелять так стрелять. "Друзья Авакова" как небольшая вооруженная армия

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

История со стрельбой нардепа Сергея Пашинского в прохожего имеет продолжение – МВД раскрыло часть списка награжденных оружием, среди которых оказалась в том числе семья Пашинских. После знакомства с этим списком, самому без пистолета страшно из дому выйти. Но положено оружие не всем украинцам.

Вооружен и очень опасен

Минувшая пятница закончилась допросом раненного в ногу Вячеслава Хумикуса и стрелявшего в него нардепа Сергея Пашинского. Встреча состоялась в больнице, где проходит лечение пострадавший житель Киевской области. В канун Нового года бедняге не посчастливилось встретиться с торопившейся сесть за праздничный стол четой Пашинских.

Напомним, народный депутат Пашинский остановил свой автомобиль на безлюдной дороге, возмущенный тем, что у припаркованной у обочины машины, рядом с которой возились мужики, не были включили габаритные огни. После словесной перепалки супруги Пашинского с Химикусом глава семейства вступился за благоверную и вышел из автомобиля разобраться с "пьяным быдлом", именно так Пашинский назвал оппонента в одном из комментариев.

В руке у нардепа оказался пистолет, а у Химикуса – только пустая бутылка из-под слабоалкогольного напитка. В итоге, не признавший в водителе внедорожника народного депутата и не побоявшись направленного в его сторону ствола, Химискус огрел бутылкой по голове Пашинского, а тот наградил его пулей.

Следствию Генпрокуратуры еще придется попотеть и решить, чью же сторону выбрать в этом непростом деле. Ведь и Пашинский, и Химикус утверждают, что они действовали в пределах самообороны. Химискус говорит, что ударил депутата по голове, когда увидел направленное в грудь дуло. Пашинский утверждает, что от удара упал и стрелял лежа, якобы обороняясь от нападавшего на него. Но уже на очной ставке поменял показания: сообщил, что стрелял в ногу из положения стоя, что подтверждают и эксперты.

Но самое интересное, благодаря появившимся в сети спискам награжденных главой МВД Арсеном Аваковым, стало понятно, что Химикусу повезло, ведь могла стрелять и супруга Пашинского, которой глава МВД подарил за особые заслуги перед родиной "Форт-19". Да и в руке у Пашинского во время дорожного инцидента мог оказаться не "Glock 19", который ему подарили в 2014 году, когда он пребывал на должности и.о. главы Администрации президента, с помощью которого он "оборонялся", а штурмовая винтовка "Форт-224", которая стоит на вооружении у спецназа.

Оружие в надежных руках? 112 Украина/Youtube ВИДЕО. Тарута: оружие мне дал Аваков для защиты

Из более 400 единиц подаренных за два года Аваковым оружия, 245 единиц были изготовлены украинским госпредприятием "Форт". 25 единиц пистолета "Форт 9", 6 единиц "Форт 12", один "Форт 142" и 10 штук "Форт 21": чаще всего глава МВД дарил пистолеты "Форт 17" и его модификации. МВД наградило различными модификациями пистолетов австрийской компании Glock 51 человек.

Но и автоматическое огнестрельное оружие находило своих владельцев. Подарили 18 единиц автоматов производства "Форт": 4 штурмовые винтовки "Форт 221", 12 – "Форт 224", и по одной "Форт 226" и "Форт 228". Это то оружие, которое находится на вооружении спецназа МВД Украины.

Из трех "Форты 221" один был подарен олигарху Игорю Коломойскому. Штурмовые винтовки "Форт 224" – премьеру Владимиру Гройсману, экс-премьеру Арсению Яценюку и депутату Сергею Пашинскому. Кроме них оружие вручили министру юстиции Павлу Петренко и депутату Юрию Березе. А секретарь СНБО Александр Турчинов стал обладателем украинского аналога легендарного израильского Uzi – "Форт 226".

Если добавить сюда еще и шесть единиц пистолетов-пулеметов MP5 K A4 немецкого концерна Heckler & Koch, которые были подарены Аваковым тому же Владимиру Гройсману, главному "радикалу" Олегу Ляшко и его однопартийцам Алексею Ленскому, Сергей Скуратовский и братьям Сергею и Дмитрию Рыбакам, то можно будет собрать целый элитный спецотряд.

Уроки Луценко для Авакова

По мнению политического эксперта, директора Украинского института анализа и менедмжента политики Руслана Бортника, сегодня глава МВД Арсен Аваков, раздаривая оружие, наступает на те же самые грабли, что и один из его предшественников на этом посту, ныне генпрокурор Юрий Луценко.

"Во-первых, очевидно, что Аваков не изучил уроки Луценко. Напомню, что в свое время Луценко сидел за хищение или неправильное использование бюджетных денег.



Но здесь вопрос не только в коррупции. Почему Котвицкий получил 6 стволов, или зачем Коломойскому штурмовая винтовка спецназа?! Здесь налицо политическая коррупция. Очевидно, что часть стволов раздавалась приближенным лицам. Часть этих стволов раздавалась людям, которые сегодня обвиняются в уголовных преступлениях, и это не только Пашинский. Часть раздавалась людям с очень ярко выраженной политической окраской. Правым радикалам. И так Аваков создал карманную гвардию с легальным оружием", – отметил Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Но единственная проблема, что пока спросить за это с Авакова некому. Ведь и часть сотрудников ГПУ уже получили в награду оружие, в том числе швейцарским пистолетом "Sphinx SDP" награжден генпрокурор Юрий Луценко, а значит, копать под себя им не с руки.

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Хотя, как считают экс-сотрудники МВД, прежде чем награждать, стоило бы "пробить" претендента на психическое здоровье, алко- и наркозависимость и не дарить его по случаю дня рождения или же профессионального праздника, как делал Аваков в целях экономии денег на подарки.