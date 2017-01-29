В Одессе возле рынка произошла стрельба, ранена женщина

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Одессе, в районе Молдаванки, в воскресенье во время конфликта с применением огнестрельного оружия ранена женщина. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, конфликт произошел возле Староконного рынка, где продают животных.

Отмечается, что между несколькими мужчинами произошел конфликт, предварительно, из-за парковочного места. Один из участников конфликта отлучился, и примерно через 20 минут вернулся с обрезом охотничьего ружья 16-го калибра.

По предварительным данным, женщина-продавец кофе, пытаясь помешать злоумышленнику, "бросилась к нему" и повернула дуло вниз. В результате пуля попала в нее. Подозреваемый задержан и доставлен в отделение полиции. Женщина госпитализирована.

В настоящее время на месте работают следователи, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции, сообщение о стрельбе возле рынка "Староконный" поступило в 11.10 в Портофранковское отделение полиции. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

По прибытию на место из показаний очевидцев полицейские предварительно установили, что житель Беляевского района продавал животное. Мимо проходил односельчанин, с которым него у него были давние неприязненные отношения. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в серьезный конфликт. В дальнейшем продавец достал из припаркованного рядом автомобиля обрез ружья и начал угрожать своему оппоненту, передает УНИАН.

"В конфликт между мужчинами вмешалась реализатор кофе, которая в момент стрельбы схватилась рукой за обрез и наклонила его вниз. В результате выстрела женщина получила огнестрельное ранение ноги", — сообщили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 через ч.2 ст. 15 (покушение на умышленное убийство, незавершенное не по своей воле) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Ранее спикер Главного управления Нацполиции в регионе Елена Войтенко сообщала, что мужчина, устроивший стрельбу возле рынка "Киевский" в Одессе, застрелился при попытке задержания.