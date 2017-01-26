Устроивший стрельбу в Одессе мужчина застрелился при задержании

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Мужчина, устроивший в среду стрельбу возле рынка "Киевский" в Одессе, застрелился при попытке задержания, сообщила спикер Главного управления Нацполиции в регионе Елена Войтенко.

Полиция ранее сообщила, что неизвестный на мопеде намеревался заехать на территорию рынка "Киевский", за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону и поехал в сторону улицы Глушко. Потерпевший пенсионер находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города.

"На поиски подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Искали его, было его изображение. Нашли его уже в другом районе города — в Суворовском. Было сделано все, чтоб никто из окружающих не пострадал. Он был со всех сторон окружен полицейскими. Но когда он был окружен со всех сторон, он понял, что сбежать ему не удастся, причинить вред тоже никому не удастся, прохожих рядом не было. Он застрелился на месте", — сообщила Войтенко в эфире "112 Украина".

В настоящее время устанавливается его личность.

В свою очередь, по данным местного издания "Думская", в полиции считают, что погибший являлся киллером, а на рынке имела место неудавшаяся попытка заказного убийства.

"Пулей мопедиста был ранен в шею гражданин 1954 года рождения, тренер по самбо, имевший широкие связи в преступном мире. В свое время он входил в группировку Виктора Куливара, больше известного как Карабас", — говорится в сообщении.

Информацию о самоубийстве стрелка подтвердил также начальник одесской полиции генерал Дмитрий Головин. По его словам, преступник был вооружен боевым пистолетом 9 калибра.