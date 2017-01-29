Первым стрельбу в Княжичах начал сотрудник полиции охраны - Луценко

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины установила, что первый выстрел в Княжичах Киевской области 4 декабря совершил сотрудник полиции государственной охраны. Об этом в комментарии телеканалу "1+1" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"По видео мы установили, что первым выстрелил сотрудник полиции охраны, который находился за стеной (забором)",- отметил он.

По словам Луценко, выстрел был совершен в воздух.

При этом Луценко добавил, что из уже ограбленного преступниками дома в ту ночь в Княжичах были похищены элитные спиртные напитки, что наводит следствие на мысль о причастности к этому полицейских.

Ранее народный депутат Мустафа Найем заявил, что в ситуации, связанной с трагедией в Княжичах, где при перестрелке погибли 5 правоохранителей, многое скрывается.