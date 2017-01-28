Найем: в ситуации с Княжичами многое скрывают

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украины. В ситуации, связанной с трагедией в Княжичах, где при перестрелке погибли 5 правоохранителей, многое скрывается. Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат Мустафа Найем.

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"Я действительно считаю, что в истории с Княжичами многое скрывается. Это правда. Второй момент, при всем уважении к полицейским, потому что я работал и понимаю, мне кажется, что у любого начальника в этой ситуации есть выбор: или ты защищаешь систему, понимая точно, что эта система может угрожать безопасности, в том числе сотрудников, и общества, или ты защищаешь четко букву закона и факты, которые есть", — отметил парламентарий.

По его словам, ощущение того, что о трагедии в Княжичах "чего-то недоговаривали", было изначально.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что работники полиции охраны после грабителей выносили из дома элитные спиртные напитки в Княжичах под Киевом, где в декабре в результате перестрелки погибли пять правоохранителей.