Инцидент в Княжичах. МВД поставило запятую, больше похожую на точку

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Семь сотрудников полиции уволены, девять наказаны дисциплинарно за стрельбу в селе Княжичи под Киевом, унесшую жизнь пяти правоохранителей. Задержана организованная преступная группа, которую якобы поджидали в Княжичах в засаде полицейские. В составе банды оказались бывшие и нынешние сотрудники МВД, в том числе и из батальона "Миротворец". Изъятое у задержанных автоматическое оружие, по словам экс-бойцов "Миротворца", очень похоже на то, что хранилось в оружейке батальона. Несмотря на окончание внутреннего расследования МВД, еще многое в этом ЧП остается за кадром.

Отделались легким испугом

По результатам служебного расследования, 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции, которые не обеспечили надлежащую коммуникацию и обмен информацией между подразделениями, находившимися на месте происшествия. Лишены должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции, которые ненадлежащим образом проанализировали оперативную информацию, что привело к определению неверного объекта нападения. Уволен ответственный от управления полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно проинформировал о совершении преступления. Вместе с другими от должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству по подготовке к совершению преступления на территории Княжичей.

Девять полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, наказаны дисциплинарно. В частности, главу Киевской полиции Андрея Крищенко и руководителя Шевченковского районного управления полиции Германа Приступу предупредили о неполном служебном соответствии.

Вопросом, кто стрелял, в кого и почему, занимается прокуратура. Но, по мнению бывших сотрудников органов, МВД сделало все, чтобы оправдать действия сотрудников "КОРД" и пойманных сотрудниками ГСО оперативников.

В деле добробаты

Как считает экс-сотрудник батальона "Миротворец" Александр Войтенко, сразу после произошедшего в Княжичах руководство МВД взялось за "отбеливание" своих сотрудников.

"Была задержана якобы банда, которая якобы в Княжичах должна была там что-то грабить. В этой банде было два действующих сотрудника полка "Миротворец". Я их лично на протяжении полутора лет службы не видел, но при них находилось оружие, которое по своим характерным признакам соответствовало оружию, которое состояло на вооружении в батальоне. Это сразу бросилось в глаза на фото автоматов, выложенном МВД. Задержанный по фамилии Бурляй был одним из замкомандиров в "Миротворце" и продолжал службу в полку до задержания", — отмечает Александр Войтенко.

Александр Войтенко переживает, чтобы его табельное оружие не попало в руки преступников. Как рассказывал командир бойцам, их оружие подлежит утилизации. Но после того как автоматы из оружейки "Миротворца" были изъяты у задержанных членов ОПГ, Войтенко сомневается в том, что оружие, как полагалось, было своевременно уничтожено.

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Как подчеркивает экс-сотрудник батальона "Киев-2" Евгений Карась, в штате полка "Миротворец" числится группа лиц, которые ни разу не являлись на службу, не бывали в зоне АТО, но получают зарплату и имеют оружие. Многочисленные должности в добровольческих подразделениях раздаются "бизнесменам" в погонах и коррупционерам. Руководитель полка "Миротворец" Шершнев отстранен от службы и находится под уголовной ответственностью за разворовывание 120 тысяч патронов. Бывшие сотрудники полка "Миротворец" уверены, что часть оружия из полка была украдена. Речь идет не только о патронах и автоматах, но и о пулеметах.

Как отметили бывшие бойцы добробатов, за кражу оружия никто ответственности не понес и где оно сейчас, никто не знает. Теперь уже никого не удивляет тот факт, что члены ОПГ так хорошо вооружены.