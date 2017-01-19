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    Инцидент в Княжичах. МВД поставило запятую, больше похожую на точку

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    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (120)

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    Прокуратура может уже не напрягаться — в Министерстве внутренних дел нашли и наказали виновных в трагедии в Княжичах полицейских. Но остается загадкой, почему к событиям в Княжичах привязали банду, в составе которой находились бывшие милиционеры и действующие полицейские из добробатов.
    Похороны погибших в Княжичах правоохранителей
    Пресс-служба Нацполиции

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Семь сотрудников полиции уволены, девять наказаны дисциплинарно за стрельбу в селе Княжичи под Киевом, унесшую жизнь пяти правоохранителей. Задержана организованная преступная группа, которую якобы поджидали в Княжичах в засаде полицейские. В составе банды оказались бывшие и нынешние сотрудники МВД, в том числе и из батальона "Миротворец". Изъятое у задержанных автоматическое оружие, по словам экс-бойцов "Миротворца", очень похоже на то, что хранилось в оружейке батальона. Несмотря на окончание внутреннего расследования МВД, еще многое в этом ЧП остается за кадром. 

    Похороны погибших в Княжичах правоохранителей
    Пресс-служба Нацполиции
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    Отделались легким испугом

    По результатам служебного расследования, 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины. 

    В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции, которые не обеспечили надлежащую коммуникацию и обмен информацией между подразделениями, находившимися на месте происшествия. Лишены должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции, которые ненадлежащим образом проанализировали оперативную информацию, что привело к определению неверного объекта нападения. Уволен ответственный от управления полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно проинформировал о совершении преступления. Вместе с другими от должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству по подготовке к совершению преступления на территории Княжичей.

    Девять полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, наказаны дисциплинарно. В частности, главу Киевской полиции Андрея Крищенко и руководителя Шевченковского районного управления полиции Германа Приступу предупредили о неполном служебном соответствии.

    Вопросом, кто стрелял, в кого и почему, занимается прокуратура. Но, по мнению бывших сотрудников органов, МВД сделало все, чтобы оправдать действия сотрудников "КОРД" и пойманных сотрудниками ГСО оперативников. 

    На месте перестрелки в Княжичах
    Украинское фото
    Княжичи: и мертвые станут виновными

    В деле добробаты

    Как считает экс-сотрудник батальона "Миротворец" Александр Войтенко, сразу после произошедшего в Княжичах руководство МВД взялось за "отбеливание" своих сотрудников. 

    "Была задержана якобы банда, которая якобы в Княжичах должна была там что-то грабить. В этой банде было два действующих сотрудника полка "Миротворец". Я их лично на протяжении полутора лет службы не видел, но при них находилось оружие, которое по своим характерным признакам соответствовало оружию, которое состояло на вооружении в батальоне. Это сразу бросилось в глаза на фото автоматов, выложенном МВД. Задержанный по фамилии Бурляй был одним из замкомандиров в "Миротворце" и продолжал службу в полку до задержания", — отмечает Александр Войтенко. 

    Александр Войтенко переживает, чтобы его табельное оружие не попало в руки преступников. Как рассказывал командир бойцам, их оружие подлежит утилизации. Но после того как автоматы из оружейки "Миротворца" были изъяты у задержанных членов ОПГ, Войтенко сомневается в том, что оружие, как полагалось, было своевременно уничтожено.

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    Как подчеркивает экс-сотрудник батальона "Киев-2" Евгений Карась, в штате полка "Миротворец" числится группа лиц, которые ни разу не являлись на службу, не бывали в зоне АТО, но получают зарплату и имеют оружие. Многочисленные должности в добровольческих подразделениях раздаются "бизнесменам" в погонах и коррупционерам. Руководитель полка "Миротворец" Шершнев отстранен от службы и находится под уголовной ответственностью за разворовывание 120 тысяч патронов. Бывшие сотрудники полка "Миротворец" уверены, что часть оружия из полка была украдена. Речь идет не только о патронах и автоматах, но и о пулеметах. 

    Как отметили бывшие бойцы добробатов, за кражу оружия никто ответственности не понес и где оно сейчас, никто не знает. Теперь уже никого не удивляет тот факт, что члены ОПГ так хорошо вооружены. 

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