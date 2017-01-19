Расстрел в Княжичах: родные погибших потребуют эксгумации тел – юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Служебная проверка трагедии в Княжичах полицией завершена. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 20 полицейских. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко. Украинское фото Княжичи: и мертвые станут виновными

В поселке Княжичи Киевской области 4 декабря в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли пять правоохранителей. Официальная версия такова: проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недострое, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Освобождать разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В результате погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

Результаты расследования в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист Евгений Лосовский.

Как вы прокомментируете результаты расследования трагедии в Княжичах?

— Прежде всего, стрелка нет, так как никто не задержан, подозрение не предъявлено, таким образом у нас все убили друг друга.

Второе: тела были очень быстро захоронены, то есть на сегодняшний момент какие-либо экспертизы провести возможности нет. Трасологию, баллистику как таковую провели моментально, быстро, тогда как мы знаем, что много уголовных дел в стране, где годами что-либо проводится. Работать на сегодняшний момент не с чем, свидетелей нет, стрелка нет, тела захоронены.

Теперь о результатах, о дисциплинарной ответственности. Прежде всего, это будет ответственность, связанная с нарушением каких-либо внутренних инструкций, правил и положений, которые на данное событие имели влияние только косвенное. Самое парадоксальное, что практически при таком серьезном преступлении, при пяти погибших, все эти граждане не персонифицированы. И говорить по этому уголовному делу уже нечего.

Единственный момент, который позволит данное уголовное дело или реанимировать, или провести по другому пути, это родные, которые могут в той или иной степени согласиться с результатами расследования и обжаловать ту или другую часть материалов. Кстати, они имеют право это сделать, как лица, которых касается непосредственно данное уголовное дело.

Поэтому, учитывая короткий промежуток времени — это мое личное мнение — информации из открытых источников, материалы сегодня практически уже закрыты. Таким образом, уже просто по своему житейскому опыту, юридическому и адвокатскому, скажу следующее: когда уезжает ревизия с какими-то негативными результатами, пока она еще не доехала до контролирующих органов, должны быть вынесены выговоры.

На самом деле, как было сказано, около 20 человек, которые понесут дисциплинарные наказания, это абсолютно неравнозначно гибели пяти сотрудников спецподразделения.

И за пять погибших людей может быть административное наказание?

— Это связано с тем, что только косвенным образом, образно говоря, несут ответственность за нарушение должностных инструкций, которые напрямую не повлияли на смерть данных сотрудников спецподразделения. То есть не так передали приказ, не так выдали оружие, должны были выдать спецсредства, бронежилеты определенного класса.

Это напоминает дело Мазурка. Застрелился он сам, людей похоронили. Если убрать криминалистику, юриспруденцию, вопрос один: кто стрелок? Что, все пять человек однозначно погибли? Ни одного раненого, ни одного свидетеля. Вы себе представляете уровень, когда пять сотрудников спецподразделения погибли — и в данном случае нет даже раненых и свидетелей. Вы понимаете, насколько это профессионально велась стрельба? Это при том что на них были бронежилеты, они умели обращаться с оружием, и при таком резонансном преступлении так быстро тела были преданы земле.

В данном случае это говорит об одном: или очень эффективно, талантливо было проведено следствие, или второй момент: в данном случае, к сожалению, отсутствовали те профессионалы, которые могли расследовать дело.

Может быть продолжение расследования этого дела, например, если семьи погибших не будут согласны с приговором?

— Конечно. Родные погибших однозначно могут инициировать те или другие процессуальные действия, это несомненный факт. Но у нас сегодня нет лиц, в отношении которых вручено подозрение. У нас, если по-простому, для всех сограждан дело закончилось.

Семьи могут инициировать эксгумацию останков погибших?

— Однозначно. И я так предполагаю, что эти еще события у нас с вами будут происходить. Наверняка будет эксгумация тел, потому что согласиться с таким быстрым расследованием невозможно: даже по временным рамкам, при таком количестве погибших провести такое количество необходимых экспертиз, опросить свидетелей…

Более того, мы с вами не имеем источников по всем экспертизам. То есть что было извлечено из тел. Далее работа со свидетелями, какие причины, мы все четко знаем, что в связи с нарушением ряда инструкций сами себя перестреляли.

Может, кто-либо из сотрудников спецподразделения имел какую-то личную неприязнь к кому-либо. Поэтому понятно, что мы с вами многого не увидим. Мы не увидим результатов расследования управления внутренней безопасности. Мы не увидим многих моментов нарушения той или другой должностной инструкции.

По итогу мы с вами увидим результат. А, возможно, мы с вами даже не услышим и не узнаем, кто был непосредственным руководителем операции. Вот что будет самое страшное.

Ранее юрист Борис Малышев в эфире "ГС" проанализировал, кто должен понести наказание за трагическое происшествие в Княжичах, а также пояснил, что кадровые решения в связи с этим событием будут приняты после расследования ГПУ.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.