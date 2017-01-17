Княжичи: и мертвые станут виновными

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Пять погибших полицейских, среди которых два оперативника, два сотрудника госслужбы охраны и один сотрудник "Корда" — таков результат организованной столичным полицейским главком операции, как озвучили в МВД, по задержанию банды грабителей. Руководство ведомства уже сообщает, что исполнители понесут дисциплинарное наказание. Очевидно, в прокуратуре уже решили виновными сделать погибших.

Отделаются легким испугом?

В понедельник, 16 января, руководство МВД обещало опубликовать результаты служебного расследования по делу о перестрелке в Княжичах Киевской области, об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции Александр Вакуленко на брифинге в прошлую пятницу.

"Что касается Княжичей. Расследование проводит Генеральная прокуратура. В свою очередь, в Национальной полиции на сегодняшний день завершено служебное расследование. К понедельнику, 16 января, будет подписан дисциплинарный приказ с результатами служебного расследования. Также будут приняты меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников", — подчеркнул Вакуленко.

По сути, данное заявление может говорить только о том, что никто из присутствовавших в Княжичах и тех, по чьему приказу они там оказались, не пострадает. Все отделаются только выговорами.

"Спецподразделение "КОРД", которое в последнее время использовали только для сноса МАФов, которое не знает, как себя вести во время спецопераций, собирались наказать за халатность. Но по статье "Халатность" санкции — ноль целых ноль десятых. И это при том, что действовали неправильно и должны ответить. Но подозрение никому из них не выдвинули, что довольно странно. Служебное расследование МВД если даст им сейчас выговор, то к уголовной ответственности их уже не привлекут. Так как один человек по Конституции за одно деяние несет одно наказание, два наказания не будет", — подчеркнул экс-начальник главного следственного управления МВД Григорий Мамка.

Виновные найдены среди погибших

Как рассказывает адвокат Игорь Ляшенко, МВД и ГПУ, которая ведет основное расследование по Княжичам, уже пришли к компромиссу — не разрушать ранее озвученные ведомством Авакова версии и никого не наказывать за убийство пятерых правоохранителей. Виновными делают погибших.

"Никому не кажется странным, что в Княжичах ждали вооруженную группу грабителей, а расстреляли правоохранителей. ГСОшников и оперов не задерживали, а расстреливали на месте. Никого из стрелявших и тех, кто дал команду, не задержали. Я уже читал предварительные показания участников стрельбы, и там все списывается на погибших. В итоге будет, что они стреляли друг в друга и погибли на месте. Уже строится такая модель для того, чтобы никого не привлекать к уголовной ответственности. И возникла эта версия после того, как они не смогли подтянуть к Княжичам ни одну искусственно созданную ОПГ. Как, к примеру, ОПГ, о задержании которой они отчитались на следующие сутки после трагедии, в которую входил экс-сотрудники УБОП Касьян. Ведь руководство МВД заявило, что, дескать, именно эту группу ждали в Княжичах оперативники вместе с "КОРД". Нам сегодня пытаются впихнуть версию, которая не отвечает произошедшим там событиям. У меня абсолютно иная информация о том, что присутствующие там полицейские занимались совсем другими делами. И никакой спецоперации в Княжичах не было или же она была настолько тайной, что ее участники ничего о ней не знали", - рассказал адвокат задержанного Игоря Касьяна Игорь Ляшенко.

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По словам адвоката, причастность его клиента к подготовке ограбления в Княжичах бездоказательна. Ни одной привязки к событиям нет — ни дат, ни мест, ни участников. По версии прокуратуры, члены банды якобы называли свою ОПГ "строителями", так как Березовский директор строительной компании, а Касьян — его друг, который интересовался строительным бизнесом. В качестве доказательств вины Касьяна приводится работа его мобильного телефона недалеко от места совершения преступления и ограбление валютчика в сентябре. Но место преступления находится в 200 метров от места жительства подозреваемого. Как подчеркивает адвокат, доказательств вины нет, а доводы прокуратуры сводятся к следующему: "Вы же знаете резонанс этого дела и у кого оно стоит на контроле".

Когда же МВД и прокуратура подведут итоги резонансного убийства полицейских в Княжичах, остается только гадать. Ясно одно: рассказывать правду они не намерены.