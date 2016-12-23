Жена погибшего в Княжичах: крайним хотят сделать моего убитого мужа

SERGEI SUPINSKY / AFP

РИА Новости Украина

Трагедия в Княжичах до сих пор вызывает больше вопросов, чем имеет ответов. В Нацполиции говорят, что во время перестрелки в Княжичах всех копов в машине Госохраны расстрелял один и тот же человек, но и его убили. СМИ предположили, что речь идет, по всей видимости, о старшем в группе КОРДа майоре Виталии Валецком.

nova.te.ua Семья Валецких

Жена погибшего Наталья Валецкая в интервью изданию "НОВА Тернопільська газета" рассказала о той трагической ночи и заверила, что ее муж не виновен.

"КОРД выехал на спецоперацию, в которой была задействована разведка. На месте операцию координировали, как я понимаю, оперативные работники уголовного розыска. Они находились в одном из домов в селе Княжичи. Работники разведки в течение дня и ночи сообщали о неизвестных лицах, неоднократно подходили с разных сторон к дому, на который непосредственно должно было быть нападение. И уже в 4 часа ночи КОРДу была дана команда задержать преступников….Когда автомобиль с КОРДом приехал на место, Виталий вышел первым, за ним — другой сотрудник и вдруг из автомобиля, как потом выяснилось, ГСО, начали стрелять в Виталия…", — сообщила она.

Смотрите также видео: Аваков "избавится" от коллег, причастных к трагедии в Княжичах – Дьяченко

Наталья добавила, что в ту ночь ее муж вообще не должен был дежурить, но его вызвали на подмогу для проведения спецоперации, что случалось довольно часто.

"Муж трижды крикнул "полиция!"

По мнению Натальи, причина трагедии кроется в несогласованности действий правоохранителей. Также для нее остается вопросом, почему оперативники не сообщили полицейским охраны о том, что они разведчики, и почему КОРД послали на операцию в неведении. Валецкая считает, что "возможно, кто-то сотрудничал с бандой, поэтому и возникли недоразумения, а потом и трагедия".

Жена погибшего рассказала, что общалась со свидетелем той трагической ночи — КОРДовцем, который выходил из автомобиля после Виталия.

"Он рассказал, что мой муж трижды крикнул "полиция!", но в них начали стрелять. А вот работник службы охраны утверждает обратное, мол, Виталий крикнул "работаем!" Но мой муж никогда не разговаривал на русском", - заявила Валецкая.

Кроме того, женщина уверена, что заявление и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна о том, что по машине полиции охраны стрелял один человек, является подтверждением того, что МВД просто хочет все повесить на уже мертвого человека, чтобы скрыть правду.

"Он не имел права давать такой оценки до окончания следствия, поскольку материалы находятся в Генпрокуратуре и даже там пока ничего не комментируют. Конечно, следствию выгодно сделать крайним в этой истории человека, которого уже нет", - прокомментировала она слова Трояна.

Читайте также: Княжичи, версия МВД. Никто уже не поверит в эту чушь — Портнов

У погибшего осталось двое малолетний детей: Богдан — 8 лет и Захар — 2 года.

По словам Натальи, ее муж жил работой.

"По иронии судьбы первое место его работы — участковый в Княжичах. Затем он работал в управлении по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, после перевелся в спецподразделение "Сокол". После переаттестации его отобрали в КОРД. Прошел спецобучение, так называемый курс выживания — сомнений в его компетентности и профессионализме нет", — считает она.