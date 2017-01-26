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    Луценко назвал статью, которую могут предъявить руководству операции в Княжичах

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    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (124)

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    Как сообщается, прошел ряд следственных действий, которые позволяют говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции. Вместе с тем генпрокурор Юрий Луценко добавил, что экспертизы еще не завершены.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

     

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Подозрение руководству операцией в селе Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями, могут расширить на ст.115 Уголовного кодекса "умышленное убийство". Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Похороны погибших в Княжичах правоохранителей
    Пресс-служба Нацполиции
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    "Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 – "убийство", — отметил он.

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    Вместе с тем генпрокурор добавил, что экспертизы еще не завершены.

    Также Луценко рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей и правоохранителями.

    "Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды – один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", — сказал он.

    Кроме того, генеральный прокурор добавил, что расследуются также события во время задержания грабителей на окраинах Киева.

    Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины завершила служебную проверку по перестрелке в Киевской области сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погибли пять полицейских.

     

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