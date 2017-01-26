Луценко назвал статью, которую могут предъявить руководству операции в Княжичах

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Подозрение руководству операцией в селе Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями, могут расширить на ст.115 Уголовного кодекса "умышленное убийство". Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 – "убийство", — отметил он.

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Вместе с тем генпрокурор добавил, что экспертизы еще не завершены.

Также Луценко рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей и правоохранителями.

"Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды – один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", — сказал он.

Кроме того, генеральный прокурор добавил, что расследуются также события во время задержания грабителей на окраинах Киева.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины завершила служебную проверку по перестрелке в Киевской области сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погибли пять полицейских.