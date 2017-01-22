Геращенко о трагедии в Княжичах: приговор должны вынести к концу года

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Антон Геращенко считает, что приговор суда виновным в случившейся трагедии в Княжичах будет вынесен к концу 2017 года. Об этом Геращенко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Чтобы каждый гражданин все понял, общество должно тогда, когда будет рассмотрение суда, прочитать приговор суда. В конечном итоге будет приговор суда лицам, который будут признаны виновными в халатности, в том, что не предусмотрели. В этом приговоре суда суд должен выписать все детали – кто стоял где, кто что должен был сделать, кто что не сделал и так далее, которое будет, я думаю, к концу этого года, не ранее", – сказал Геращенко.

Он добавил: "По моей информации, да, прокуратура будет предъявлять обвинения нескольким должностным лицам киевской городской полиции, это будет обвинение в халатности, в том, что они не выполнили те свои служебные инструкции, которые должны были выполнить".

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины завершила служебную проверку по перестрелке в Киевской области сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погибли пять полицейских.