Вехи недели: сессия ВР, вокруг Минздрава и вхождение Трампа

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Спикер парламента Андрей Парубий объявил закрытой пятую сессию восьмого созыва. Об этом он объявил после "Часа вопросов к правительству". Согласно повестке дня работы парламента, на пятницу, 20 января, планировалось объявление депутатских запросов и раздел "Разное", во время которого проходят выступления парламентариев с трибуны. При этом парламент не рассматривал вопросы и не проводил голосования.

Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман поддержал исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. Глава Кабмина уверен, что действия министерства дают шанс вывести систему здравоохранения из текущего состояния. Он также отметил, что введение прошлым правительством системы международных закупок было абсолютно оправданным. При этом депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Верховной Раде постановление о признании работы Супрун неудовлетворительной.

А в Вашингтоне 20 января прошла торжественная церемония инаугурации Дональда Трампа. Гимн США во время инаугурации, которая обошлась в 200 миллионов долларов, исполнила певица с украинским корнями Джеки Иванко. На инаугурацию также прибыл ряд украинских политиков.

Эти и другие ключевые события недели в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировали директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков, эксперт организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк, политический аналитик, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Виктор Рыбаченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Назвіть найголовніші події, які сталися на цьому тижні.

Разумков: Это очень серьезный рост рейтингов Марин Ле Пен, если мы говорим про международные аспекты. Это событие с Савченко. И, наверное, очередной перерыв в работе ВР.

Москалюк: Ми перебуваємо зараз в умовах міжсезоння свого роду. Увага зосереджена на інших подіях, які відбуваються за межами України. Я б сказав би, що мене, як юриста, в першу чергу цікавлять питання, пов'язані з притягненням до відповідальності Януковича. Це питання судових засідань, пов'язаних з Єфремовим. І, дійсно, це питання того, що в нас ВР, на жаль, повноцінно не функціонує.

П'ята сесія парламенту закрилася. Щось встигли зробити?

Москалюк: Український народ навіть і не відчував би особливо, якби депутати і далі не працювали. Але він відчуває в силу того, що приймаються рішення, які так чи інакше впливають на долю кожного. Було прийняття закону про державний бюджет, відповідне збільшення мінімальної заробітної плати, яке особливо від образилося в першу чергу, мабуть, на підприємцях, тому що підприємці автоматично більше сплачують ЄСВ, вони автоматично більше сплачують і єдиний податок. Ці розміри буквально в два рази збільшилися.

Разумков: Абсолютно соглашусь с коллегой. Плюс, если развивать эту тему про физических лиц-предпринимателей, давайте не забывать о том, что благодаря нашей ВР сейчас колоссальное количество ФЛП закрывается. Да, действительно, среди них есть те, кто не платил налоги, занимался предпринимательской деятельностью и обманывал государство. Но большая часть этих людей — это те, у которых доходы появлялись от случая к случаю. И они, в принципе, платили налоги в бюджет — какие-никакие, но эти поступления были. С учетом того, что государство находится в состоянии войны, то любое поступление в бюджет — это уже плюс. В том числе это идет на оплату услуг наших народных депутатов. Хорошо, у нас есть еще одна составляющая. Это хороший или плохой закон, у меня к нему крайне негативное отношение. Но, тем не менее, именно он является одним из составляющих действующего бюджета. Это закон о спецконфискации, который они благополучно принять не могут. Потому что это может отразиться в свою очередь потом и на них, на наших народных депутатах. Но это мы принимать не будем. А то, что касается рядового украинца, по поводу ФЛП, мы примем.

За цей тиждень сталося декілька подій. По-перше, виключення Надій Савченко з Нацкомітету з безпеки. Чи дійсно до цього призвело те, що вона оприлюднила списки військовополонених?

Разумков: Если бы кто-то из экспертов или других народных депутатов позволил себе такие заявления, как позволяла Савченко, и действия, то я думаю, что это ограничилось бы не исключением из комитета, а более глобальными последствиями. На самом деле, если мы говорим про регламент, ее исключить из комитета не могут. С точки зрения нормы закона это не подразумевается. Да, у нас часто нарушают регламент, думаю, что и в этот раз это пройдет именно так. Но сами действия Савченко действительно очень неоднозначны. Если же мы говорим сегодня о том, что ее подозревают в государственной измене или преступлениях, то у нас для этого есть специально обученные органы, которые должны разбираться в этом вопросе.

Один з народних обранців вже офіційно звернувся до СБУ з проханням розібратися і розслідувати ймовірну держзраду.

Разумков: Но ВР не должна на себя перебирать функции правоохранительных органов.

Москалюк: Стосовно того, чи можуть її виключити: вона все ж таки була представлена в цьому комітеті як член фракції "Батьківщина". Оскільки вона зараз виключена з цієї фракції, то, відповідно, існує певний опосередкований механізм, завдяки якому її можуть, в принципі, виключити з цього комітету. Тому що кожна фракція має свої квоти в межах комітетів. Що стосується питання, пов'язаного з тим, хто повинен цим займатися, я тут абсолютно погоджуюся. Це дійсно компетенція правоохоронних органів, які повинні реагувати. Але тут постає проблема. Вона пов'язана з репутацією правоохоронних органів. Правоохоронні органи себе позиціонують досить часто як політичні структури, то будь-які їх дії сприймаються крізь призму наявності цього політичного фактору. І це, на превеликий жаль, головна проблема української політики. Тому що за великим рахунком, питання наявності чи відсутності в діях Савченко складу злочину повинно було постати, мабуть, значно раніше. Натомість воно постало лише в той момент, коли це вже почало набувати певної чітко вираженої політичної складової.

Мене взагалі вся історія з Савченко цікавить навіть з точки зору більше тих певних тенденцій, які в нас існують. Коли ми спочатку займаємося героїзацією якоїсь постаті, а потім дуже швидко ця героїзація розвінчується. Тому що для мене особисто з самого початку Надія Савченко — це людина, яка потрапила в полон. Але те, що вона себе захищала в межах тої ситуації, для мене це не є автоматично підставою для набуття її статусу героя України. Тобто ми здійснили перебільшення її значення, ми тепер так само перебільшуємо і ті ризики, які вона собою представляє зараз.

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Разумков: Я позволю не согласиться с коллегой. Если мы говорим о руководящих должностях — да, действительно, там идут квоты от партий, от фракций, представленных в парламенте. Если мы говорим о рядовом члене, то там на уровне личных заявлений о вступлении в тот или иной комитет. С фракциями это согласовывается, но это абсолютно не обязательно. Поэтому, несмотря на то, что она вышла из фракции "Батькивщина", это не является основанием для того, чтобы исключить ее из комитета. Другой вопрос, что, опять же, этот комитет, в нем обсуждаются вопросы национально безопасности и вопросы, связанные с государственной тайной. У любого из членов этого комитета есть так называемый доступ через секретку. И можно было бы ее даже не исключать из этого комитета, не ломать регламент, можно было у нее отозвать этот доступ по прошению, например, СБУ. И тогда она автоматически не могла бы присутствовать на заседаниях комитета, на которых бы рассматривались вопросы, которые находятся под грифом "секретно".

Надійшла заява від "Roshen" про зупинку Ліпецької кондитерської фабрики. Як ви це прокоментуєте?

Москалюк: Мені важко якось оцінювати з точки зору того, що юридичних наслідків це не має. Що значить зупинка? Це продаж? Якщо ми кажемо про формулювання зупинку Липецької фабрики, то це нічого, насправді, за великим рахунком не змінює. Причини, чому вона зупинилась, можуть бути самими різноманітними, в тому числі технологічні. Це як з обіцянками про безвізовий режим, так і з Липецькою фабрикою. Президент, по суті, заганяє себе в п’ятий кут, тому що він досить часто, якщо не в більшості випадків, намагається апелювати до емоцій. А тоді суспільство, збурене цими емоціями, всі події сприймає на емоційному ґрунті. Це стосується в тому числі Липецької фабрики.

Разумков: С точки зрения пиара все должно происходить своевременно. То, что закрывается фабрика сегодня, уже никак на процессы глобально не повлияет, на рейтинг президента. С другой стороны, абсолютно правильно было замечено, что с фабрикой ничего не произошло. Она как была активом президента, так и останется.

Керівництво "Roshen" заявило, що вони не можуть цю фабрику продати, тому що російський суд заарештував.

Разумков: Хорошо, а что российский суд арестовал в Украине? Думаю, что ничего. Почему нельзя было продать все остальное "Roshen", которое находится на территории Украины. По-моему, тут юрисдикция российского суда не действует. Я согласен, что в государстве, в котором идет война, что-то продать за нормальную цену тяжело, если вообще возможно. Но тогда возникает встречный вопрос: почему активы чиновников, людей, которые пришли к власти, не можем продать, а активы нашего государства мы можем приватизировать, потому что цена вроде как адекватная? Давайте определимся – у нас или условия рынка такие, что сейчас приватизацию нельзя проводить и бизнес нельзя продавать, или все-таки, если продавать, то все.

Скандал навколо крісла міністра охорони здоров’я. Що, на вашу думку, відбувається?

Разумков: Тут ситуация немного неоднозначная. С одной стороны, многие позитивно оценивают попытку тех реформ, о которых говорит и.о. министра, и на ее защиту стал и премьер, и большая часть Кабмина. С другой стороны, есть много аспектов и подходов, которые остались с предыдущих времен, и говорить о том, что в Минздраве побороли коррупцию и сегодня ее полностью нет, о чем сказал Гройсман — наверное, это шапкозакидательство, потому что, я думаю, нет ни одного министерства в Украине, в котором побороли коррупцию, и в ближайшем будущем оно тоже не появится. Поведение и.о. министра оставляет желать лучшего, начиная со скандала с дипломом, потому что я не совсем понимаю, какая там сверхъестественная персональная информация находится, почему его нельзя показать. Я знаю, что когда ты идешь на госслужбу, есть такое понятие, как спецпроверка, когда ты подаешь и свою декларацию, и диплом. Эта ситуация появилась после печальных событий со Зваричем, когда у нас становились люди министром, допустим, без высшего образования. Поэтому говорить о том, что мы не можем показать этот диплом, это смешно, точно так же, как на последнем заседании комитета, когда она пришла со своей командой, а потом развернулась и ушла, сказав: у вас здесь кворума нет, поэтому я здесь дальше присутствовать не буду. Ей задавали вопрос непосредственно ее подчиненные, которые говорили, что тут и тут у нас не так происходит, как нам хотелось бы, в хорошем смысле, а она встала и ушла. Это тоже неконструктивный подход у министра.

Про що він свідчить?

Разумков: Ты или не иди в министры, или живи по законам украинским. Вот ситуация с прививками. Закупили мы прививку для детей индийскую. Родители были ею недовольны. Многие пишут отзывы, что она плохо действует на детей и много побочных эффектов. Что делает наше государство? Не пытается найти альтернативу, они блокируют поставки других прививок европейского производства. И родители вынуждены покупать эту. Тут есть тоже определенная составляющая, которая может говорить о коррупции. Не финансовая, так управленческая.

Москалюк: Коли я чую від міністра, що він має право на приватність, то мене це трошки дивує, тому що з точки зору практики Європейьского суду з прав людини право на приватність не поширюється на осіб, які займаються публічною діяльністю.

Відбулася інавгурація Дональда Трампа. Які наслідки це матиме для світу?

Разумков: Первое время администрация нового президента, особенно с учетом того, что многие там люди новые, будет разбираться в этих процессах и вникать, что реально происходит и в США, и во всем остальном мире. Будет ли глобально меняться политика США в мировой плоскости, мы посмотрим. Но достаточно эксцентричный человек Трамп. И во многих аспектах непредсказуемый. Я думаю, что первые шаги его и первые обещания уже начнут осуществляться в ближайшее время. Как минимум, эта ситуация со стеной с Мексикой. Вот и посмотрим, насколько он человек слова.

Carlos Barria/REUTERS Президент США Дональд Трамп на инаугурации

Рибаченко: Я думаю, що сама реальність трошки підправить Трампа. У нього відчувається ентузіазм новачка. Можливо, йому здається, що він може особисто щось дуже змінити. Акценти зміняться, це безумовно. Буде корекція політики Обами у зв'язку з тим, що частина штатів, частина виборців не сприймала її. Тому будуть зміни. Але подивіться на його мову тіла. Подивіться на те, як він говорить, як він жестикулює. І ми побачимо перед собою людину самозакохану. А самозакохана людина погано контактує з реальністю. А реальність полягає в тому, що є ще Конгрес. І є ще позиція тієї ж Європи, незадоволення Франції і Німеччини першими словами Трампа.

Як ці країни будуть реагувати на президентство Трампа, якщо він спробує виконати всі свої обіцянки?

Рибаченко: Я думаю, що вони будуть відстоювати своє право на домінування в європейській принаймні політиці. Тому що безапеляційність Трампа, наказова така риторика не подобається. Навіть доволі мирний по натурі президент Франсуа Олланд вже трошки підвищив голос, говорячи у відповідь на слова Трампа. Тим більше, що є ще Меркель, яка розуміє, що вона є політик номер один в Європі. І тому буде корекція, безумовно. Якісь спроби розвернути авіаносець під іменем США будуть. Але великі авіаносці не розгортаються так швиденько.

Lucy Nicholson/REUTERS Инаугурация Дональда Трампа

Разумков: Это одна из ключевых фигур в мире — президент США. Но, тем не менее, у него много сопутствующих. И короля всегда делает свита. А вот с его командой тоже пока позиция не совсем однозначная. И говорить, что все там гладко и в полном объеме они понимают, как дальше будут развиваться события, пока не приходится. Плюс в законодательном органе нет единства по отношению к уже новому президенту США. Если мы основываемся на его основном месседже о том, что сделаем снова США великими, то сделать страну великой нельзя, замкнувшись в ней. А у него сегодня позиция, что в определенной степени должна происходить изоляция. И все должно работать на экономический успех США. Далеко не всегда экономические успехи приводят к мировому господству. И на сегодняшний момент США тому прямое подтверждение. Именно благодаря своей позиции развертывания сферы влияния на весь мир это государство и добилось той монополии, которую мы сегодня можем наблюдать. Поэтому риторика кандидата в президенты — это хорошо, а реалии президента США немножко другие. Да, согласен, если сравнивать с авианосцем, будут пытаться крутить этот штурвал. Но маневры быстро проходить не будут.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Парад в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

Маємо кілька десятків українських політиків, які відправилися на інавгурацію Трампа. Як ви вважаєте, навіщо вони це зробили?

Рибаченко: Я думаю, що причини іміджеві, передусім. Як ми знаємо, всі запрошення безособові. Це, можна сказати, квиток, куплений на місце. А що таке для сьогоднішнього українського політика тисяча доларів, сто тисяч доларів чи навіть мільйон за столик біля Трампа?

Микола Маломуж, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, голова вищої ради народного зібрання був на інавгурації. Сергій Ківалов написав: "Вилетів на інавгурацію новообраного президента США". Відправився на неї також депутат від РПЛ Андрій Артеменко. А от в прес-службі партії "Батьківщина" спростовують заяви, що нібито їх лідер Юлія Тимошенко буде присутня на інавгурації.

Рибаченко: Якщо ми візьмемо Маломужа, можливо, у нього можуть бути контакти по лінії розвідок. Якщо взяти Шокіна, наприклад, який теж, кажуть, поїхав, то він може обговорювати питання своєї майбутньої безпеки, тому що до нього будуть взагалі питання у правоохоронних органів, я переконаний в цьому. Що стосується, скажімо, таких, як Ківалов чи Новинський, це, безумовно, зміцнення свого положення. Якщо Новинського переслідують, то по справі Драбинка, наприклад, для нього поїздка туди — це є підкріплення свого авторитету. Що ж стосується Юлії Тимошенко, яка нібито їхала, а тепер категорично не їде, може, там є ще така проблема: для того, щоб підтвердити це запрошення безособове, треба фіксуватися на спеціальному сайті і отримати підтвердження. Дехто не отримав підтвердження. Може є питання, чи немає серед них шановної Юлії Володимирівни? Ми ж знаємо, що був такий період, коли Юлія Володимирівна не дуже любила Америку, а Америка не дуже любила її.

Порошенко відзначає, що Україна сподівається на продовження ефективного співробітництва з новою адміністрацією Трампа і продовження ефективної кооперації між Україною і США, підтримку трансатлантичної єдності. Чи можна сподіватись, що це буде зроблено?

Рибаченко: Якраз в напрямку української політики Трамп може зробити значну корективу. Справа в тому, що він дуже скептично відноситься до геополітичних якихось аргументів. Для нього бізнесові аргументи, можливо, будуть сильніші, ніж геостратегічні. В даному випадку в бізнесовому плані Україна його не цікавить. Що стосується геополітичного аспекту і бізнесового поєднання, інтерес його до Росії набагато вищий. Навіть якщо відкинути чутки, що він, можливо, має на нього якийсь компромат, суто бізнесове мислення його таке, що він просто подумає, чи варто втрачати в економічному плані стільки від Росії і що дає Україна. Якщо він, як бізнесмен, визначить, що Україна невигідна сьогоднішній американській політиці, то акценти будуть. Хоча, звичайно, Конгрес тут буде його поправляти.

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Разумков: Украинский аспект будет стоять в контексте взаимоотношений США–РФ. Если будет происходить налаживания отношений между новой администрацией США и администрацией Путина, украинский вопрос будет отставлен на второй план, новая администрация, возможно, пойдет на уступки. Но Конгресс может влиять на мнение президента и, с другой стороны, те люди, которые представляют его кабинет, тоже неоднозначно относятся к РФ.

Детальніше про інавгурацію Трампа в ефірі радіостанції розповіла політтехнолог Катерина Одарченко, яка перебуває в США.

Одарченко: З 10 години ранку 20 січня розпочались якраз протести, тобто це була така велика хода, люди надзвичайно організовані. І, що надзвичайно цікаво, відповідно, різні позиції, починаючи від прямого, відвертого звинувачення і лозунгу про те, що президент Трамп є фашистом, до захисту навколишнього середовища, критики його відношення до жінок, і, звісно, рух "Чорні життя мають значення", тобто рух за захист прав і толерантного відношення до афроамериканців.

Чи правда, що поліція десь застосовувала сльозогінний газ і у будівлях протестуючі побили вітрини?

Одарченко: Та спільнота, яка була організована і яка йшла парадом, була досить цивілізована, тобто це були неоднозначні лозунги, агресивні звинувачення у фашизмі, але це не були вандали, які використовували такі методи боротьби. Але тут є дуже агресивно налаштовані групи по п’ять–десять осіб, які, можливо, певні дії зчиняли, але на основних вулицях я це не спостерігала. Вони всі свої демонстрації, спілкування з журналістами зробили до офіційного виступу Трампа, це є досить природньо з точки зору комунікації, після чого виступив Трамп. Виступ був дуже коротким, він підтримався його прихильниками. Прихильники штатів приїхали з його домінуючих штатів та противники Трампа знаходились далеко один від одного. Це допомогло уникнути певної ідеологічної боротьби.

На самій території інаугурації зробити якісь провокації досить складно, тому що ви проходите декілька систем контролю, навіть на загальну територію, тому пронести якісь речовини чи речі, якими можна боротись, наносити шкоду якимось громадянам – це фізично надзвичайно складно. Знову ж таки, 15 тисяч військових охороняли, а по моїм оцінкам, військових набагато більше. Просто це не озвучується, тому що їх дуже багато як в цивільному, так і поліцейський формі.

REUTERS Bryan Woolston Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа

Здебільшого люди чекали на парад. Я чула розмову жінки, яка прилетіла із Флориди, вона каже, що дуже небезпечною була атмосфера в літаку, тому що половина літака – це були консервативні білі американці, і половина літаку – це були латиноамериканські жінки, які їхали на протести. Вони не могли спокійно один з одним спілкуватись в цьому літаку, поки порядку двох годин летіли з Флориди. Ці всі речі цікаві не просто мітингом, а тим, що це є дуже складні рішення, які очікують від Трампа у суспільстві. І ключовими трьома тезами, про які говорять журналісти, це є теза про відміну трансатлантичного партнерства договорів, це є теза про рішення в сфері медицини і про зупинення міграції. Тобто американці чекають рішень по внутрішній політиці. Особливо турбуються латиноамериканці, тому що в них немає жодного представництва в запропонованому кабінеті Трампа.

Які загрози при новому президенті США постають перед Україною?

Разумков: Если мы посмотрим в ретроспективе, то последние президенты, которые приходили к власти в США, пытались наладить отношения с РФ. Мы помним перевернутые листы, дабы начать все с чистого, но через короткий промежуток времени все возвращалось на круги своя. Однозначно для РФ Трамп более выгоден, чем была бы выгодна Клинтон. Для них было приятной неожиданностью его победа. У Трампа есть желание наладить отношение с Россией, дабы санкции и вся эта ситуация негативно не сказывались на США. Но, как показывает практика, Россия попытки наладить диалог воспринимает как слабость и пытается наседать все больше. Трамп немножко не такой политик и не такой человек. Он не позволит садиться себе на голову.

Рибаченко: Трамп — цільна особистість, цільний лідер. Путін, можливо, буде з миролюбивою риторикою домовлятись з Трампом, але якщо дії РФ, наприклад, модернізація збройних сил, нарощування ядерних арсеналів піде поперек Трампа, то він не буде це довго терпіти. Саме в цей момент може відбутись корекція його політики, саме в цей момент він може прислухатись до, скажімо, позиції Конгресу, який вже зараз за те, щоб Росію обмежувати. А він ще для себе не вирішив, наскільки Росію обмежувати. В його політиці, мені здається, характер і амбіція будуть грати більшу роль, ніж раціональні роздуми і аналітика.

Ранее политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" пояснил, что свой визит на инаугурацию Дональда Трампа украинские политики будут активно использовать для самопиара.

Также политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" рассказал чем должны заниматься депутаты вместо посещения мероприятий, не связанных с депутатскими функциями.