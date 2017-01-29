Украинское ТВ: на службе у власти и пропаганды

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

"Скоро ничего не будет: ни кино, ни театра — одно телевидение", — говорил киногерой фильма "Москва слезам не верит". И хоть в эпоху интернета и мобильной связи с ним можно согласиться лишь от части, телевидение все равно остается мощным фактором воздействия на массы. "Пятый канал" во время Оранжевой революции, "Громадське ТВ" в дни Революции Достоинства — эти телеканалы и их информационная политика во многом повлияли на то, за кем из политических сил в итоге было последнее слово.

Битва за массы

Тем не менее, с началом "жизни по-новому" телевидение в Украине из обычного инструмента влияния превратилось в настоящую кузницу оголтелой пропаганды. Понимая, что посредством "ящика" убедить украинцев можно практически в любой, даже самой бредовой идее, политики всерьез занялись вопросом установления полного контроля над ТВ. Как следствие, в СМИ стали все чаще появляться новости о том, что тот или иной телеканал вот-вот может лишиться лицензии. Скандал со "112-м каналом", непонятная ситуация с "1+1", страсти по "Интеру" — все это лишь верхушка айсберга, которую обывателю показывают, чтобы создать иллюзию прозрачности процесса. Настоящая битва за влияние на массы разворачивается за кулисами, но рядовому обывателю совсем не обязательно следить за ее ходом. Итогом непростого процесса могут стать новые вводные для редакций телеканалов — что и как освещать, чему уделить большее внимание, а что и вовсе не заметить.

Но пока что политика ключевых телеканалов остается неизменной. Одни без перестану вещают об "агрессорах" из РФ, другие — с завидным постоянством рассказывают об успехах украинской армии, третьи — и вовсе, вооружившись темой духовности, пытаются примирить все враждующие стороны.

Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев помог РИА Новости Украина квалифицировать украинские каналы по месседжам, которые они несут обществу.

"Интер": оппозиция с натяжкой

"Целевая аудитория "Интера" — люди, так называемой, советской идентичности", — говорит эксперт. "Это, в основном люди старше сорока лет, русскоязычная аудитория. На сегодняшний телеканал проводит сбалансированную информационную политику — выступает за мир, избегает острых конфликтных тем. Например, если взять последнюю тему декомунизации праздников, то "Интер" будет рассматривать, как инициативу, которая ничего полезного обществу не несет. С очень большой натяжкой "Интер" можно назвать оппозиционным".

"1+1": радикальные патриоты

"Плюсы" — канал, который ориентирован на сугубо украиноязычную патриотическую аудиторию", — отмечает Золотарев". "В то же время зритель "1+1" свято убежден в коррупционном характере действующей власти. Политика, которая проводится в отношении Донбасса в новостных выпусках этого канала, заведомо считается капитулянтской. В целом, новости с 1+1 рассчитаны на радикальных патриотов".

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Каналы Пинчука: в ногу с властью

"В отличие от СТБ и Нового канала, которые основной упор делают на развлекательный контент, канал ICTV отличается большим количеством программ откровенно пропагандистского толка", - считает Золотарев. "Передачи вроде "Антизомби" и "Гражданской обороны" с их количеством вранья и пропаганды — далеко не лучшие образчики пропаганды. Поскольку все три канала относятся к медиахолдингу Виктора Пинчука, это отражается на информационной политике — абсолютная лояльность к власти, поддержка ее ключевых месседжей. При этом не допускается какое-либо существенное отклонение от генеральной линии. Вольнодумства и оппозиционности на каналах Пинчука вы не увидите при всем желании".

"112-й канал" и "NewsOne"

"В последнее время редакционная политика 112-го канала значительно изменилась, теперь это куда более лояльный власти канал", — констатирует политолог. "Сейчас в эфире звучит куда больше оппозиционной риторики, чем годом ранее. Очевидно, это связано с пертурбацией собственников — под угрозой лишения лицензии произошло изменение редакционной политики. Не исключено, что в ближайшее время у телеканала появятся другие собственники. Часто 112-й канал называют в числе "прокремлевских", но это обыкновенный пропагандистский шаблон. Ничего "прокремлевского" на этом канале вы не найдете".

Приблизительно такая же судьба, по мнению Золотарева, ждет и канал NewsOne

"NewsOne" до недавнего времени отличался большим плюрализмом мнений, там гораздо чаще звучали суждения и оценки, расхожие с официальной позицией. Но судя по всему, как и в случае с 112-м каналом, эта ситуация также изменится — собственник поменяется и политика станет более лояльной к власти", — подытожил он.

"Еспресо": рупор "партии войны"

"Канал депутата Миколы Княжицкого полностью отражает позицию ура-патриотического спектра украинской политики. Это те группы в "Народном фронте", которые можно назвать "партией войны", — говорит Золотарев.

Первый Национальный: конец объективности

"Первый национальный хоть и является государственным, ранее там можно было увидеть расследование в отношении представителей высшего эшелона власти. Но это больше было связано с работой Зураба Аласании, который стремился поднять рейтинг телеканала, дать ему большую объективность. Тем не менее, уверен, что в ближайшее время это тоже изменится. Перспектива досрочных выборов актуальна, а в окружении президента начинают готовить заход Петра Порошенко на второй срок", — резюмировал эксперт.