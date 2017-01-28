Хроника 27 января: отравление ртутью Игоря Кононенко, версия Луценко по стрельбе в Княжичах

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В пятницу, 27 января, стало известно об отмене запрета на въезд в Украину для мэра Перемышля. Директор Института нацпамяти Вятрович предложил отказаться от празднования Дня Победы 9 мая и Международного женского дня, 8 марта, и предлагает оформить этот запрет на уровне закона о государственных праздниках. Гройсман во Львове решал проблему мусора Садового. Подробнее — в кратком обзоре РИА Новости Украина

Бой под Донецком

Вечером в пятницу, 27 января, в окрестностях бывшего донецкого аэропорта, на участке территории между Авдеевкой и Ясиноватой начался сильный бой. Залпы и разрывы артиллерии слышны во всех районах Донецка – судя по раскатистым звукам, противоборствующие стороны применяют тяжёлое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Пары ртути для главы БПП

Народный депутат Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") сообщил, что у его коллеги по фракции Игоря Кононенко обнаружено отравление ртутью.

Стрельба в Княжичах, версия Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что работники полиции охраны после грабителей выносили из дома элитные спиртные напитки в Княжичах под Киевом, где в декабре в результате перестрелки погибли пять правоохранителей.

"Давайте прямо скажем: дом был ограблен дважды! Сначала профессиональными грабителями, и, вероятно, это сделали также работники полиции охраны – ГСО, прибывшие на вызов, как уже первая волна грабителей отъехала", — заявил Луценко в интервью ТСН.

Подготовка к телефонным переговорам Трампа и Путина

Белый дом рассчитывает, что телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся в 19 часов по киевскому времени в субботу, сообщил Белый дом.

До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Главное препятствие в торговле Украины с ЕС

Решения о запрете экспорта древесины не должны препятствовать торговле и соблюдению международных обязательств Украины, заявил заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Томас Фреллесен.

Фейковая страница Медведчука в Facebook

Украинское общественное движение "Украинский выбор — право народа" заявляет, что в социальной сети Facebook появилась фейковая страница лидера движения Виктора Медведчука.

По информации от администрации Facebook аккаунт Виктора Медведчука был отключен без возможности восстановления. В то же время в ночь с 25 на 26 января страница Виктора Медведчука вновь была активирована.

Вятрович против Дня Победы

Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными, сообщил директор организации Владимир Вятрович.

По его словам, подготовленный законопроект будет выставлен на общественное обсуждение. Он подчеркнул, что календарь в Украине наполнен новыми датами, однако старые советские праздники все равно остаются.

СБУ сняло запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля

Служба безопасности Украины подтвердила снятие запрета на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Соответствующее заявление сделала спикер ведомства Елена Гитлянская.

Мусор Садового, решение — Гройсмана

Глава Кабинета министров Владимир Гройсман в пятницу находился с рабочим визитом во Львове, где возникла проблема вывоза твердых бытовых отходов.

Сам Гройсман ранее заявил, что Львов имеет достаточно средств для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов, хотя правительств и готово оказать всю необходимую поддержку для выхода из сложившейся ситуации.

Читайте также: Только прессование мусора решит проблемы Львова – эксперт

Ограничено движение транспорта в двух областях

Движение транспорта ограничено в двух областях Украины в связи со сложными погодными условиями, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовых температурах, гололед) и с целью недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов 27 января введено временное ограничение движения большегрузного автотранспорта и автобусов на автодорогах в следующих областях: Ровенская и Хмельницкая", — говорится в сообщении.

Первый глава ЛНР скончался в Москве

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался в Москве, сообщил в пятницу РИА Новости источник близкий к руководству ЛНР.

"Сегодня в Москве скончался Валерий Болотов. По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет", — сказал собеседник агентства.

Пикет винницкой мэрии

В пятницу в Виннице перед очередной сессией городского совета под здание мэрии пришли общественные активисты, требуя публичного отчета городского главы Сергея Моргунова.

В ходе митинга между руководителем отдела помощи участникам АТО областного департамента соцзащиты Андреем Грачевым и митингующими произошел конфликт, который перерос в драку. Позднее конфликт удалось уладить.

Взрыв в жилом доме в Сумах

Взрыв на ул. Холодногорская, 33 в Сумах прогремел примерно в 22:20 в четверг, 26 января. Вероятной причиной взрыва в многоэтажном доме в Сумах была граната, пишет издание 0542.ua со ссылкой на пресс-секретаря Прокуратуры Сумской области Наталью Науменко.

В Крыму оборудуют автобусные кассы на границе с Украиной

Автобусные кассовые павильоны будут установлены к курортному сезону на границе Крыма во всех трех пунктах пропуска, сообщила журналистам пресс-секретарь ГУП РК "Крымавтотранс" Екатерина Порублева.