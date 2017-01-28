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    Аналитика и комментарии

    Хроника 27 января: отравление ртутью Игоря Кононенко, версия Луценко по стрельбе в Княжичах

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    Однопартиец по БПП в лице Андрея Гончаренко сообщил об отравлении Игоря Кононенко парами ртути. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о своей версии стрельбы в Княжичах, идет подготовка к телефонным переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    УНИАН

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    В пятницу, 27 января, стало известно об отмене запрета на въезд в Украину для мэра Перемышля. Директор Института нацпамяти Вятрович предложил отказаться от празднования Дня Победы 9 мая и Международного женского дня, 8 марта, и предлагает оформить этот запрет на уровне закона о государственных праздниках. Гройсман во Львове решал проблему мусора Садового. Подробнее — в кратком обзоре РИА Новости Украина

    Бой под Донецком

    Ростислав Кравец
    newsradio.com.ua
    Блокада Донбасса похожа на бизнес-разборки патриотов - Кравец

    Вечером в пятницу, 27 января, в окрестностях бывшего донецкого аэропорта, на участке территории между Авдеевкой и Ясиноватой начался сильный бой. Залпы и разрывы артиллерии слышны во всех районах Донецка – судя по раскатистым звукам, противоборствующие стороны применяют тяжёлое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

    Пары ртути для главы БПП

    Народный депутат Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") сообщил, что у его коллеги по фракции Игоря Кононенко обнаружено отравление ртутью.

    Стрельба в Княжичах, версия Луценко

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что работники полиции охраны после грабителей выносили из дома элитные спиртные напитки в Княжичах под Киевом, где в декабре в результате перестрелки погибли пять правоохранителей. 

    "Давайте прямо скажем: дом был ограблен дважды! Сначала профессиональными грабителями, и, вероятно, это сделали также работники полиции охраны – ГСО, прибывшие на вызов, как уже первая волна грабителей отъехала", — заявил Луценко в интервью ТСН.

    Подготовка к телефонным переговорам Трампа и Путина

    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло
    Выход в свет. О чем Трамп поговорит с Путиным и Меркель - мнение эксперта

    Белый дом рассчитывает, что телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся в 19 часов по киевскому времени в субботу, сообщил Белый дом.

    До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

    Главное препятствие в торговле Украины с ЕС

    Решения о запрете экспорта древесины не должны препятствовать торговле и соблюдению международных обязательств Украины, заявил заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Томас Фреллесен.

    Ксавье Моро (Xavier Moreau), специалист по Украине, основатель портала, посвященного геостратегическому анализу Stratpol.
    fr.aleteia.org
    Без НАТО и без ЕС. Украина должна спасти себя сама, иначе распад - Моро

    Фейковая страница Медведчука в Facebook 

    Украинское общественное движение "Украинский выбор — право народа" заявляет, что в социальной сети Facebook появилась фейковая страница лидера движения Виктора Медведчука.

    По информации от администрации Facebook аккаунт Виктора Медведчука был отключен без возможности восстановления. В то же время в ночь с 25 на 26 января страница Виктора Медведчука вновь была активирована.

    Вятрович против Дня Победы

    Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными, сообщил директор организации Владимир Вятрович.

    По его словам, подготовленный законопроект будет выставлен на общественное обсуждение. Он подчеркнул, что календарь в Украине наполнен новыми датами, однако старые советские праздники все равно остаются.

    СБУ сняло запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля

    Служба безопасности Украины подтвердила снятие запрета на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Соответствующее заявление сделала спикер ведомства Елена Гитлянская.

    Мусор Садового, решение — Гройсмана

    Визит Владимира Гройсмана во Львов
    Канал NewsOne в Youtube
    "Мусорные проблемы": визит Гройсмана во Львов

    Глава Кабинета министров Владимир Гройсман в пятницу находился с рабочим визитом во Львове, где возникла проблема вывоза твердых бытовых отходов.

    Сам Гройсман ранее заявил, что Львов имеет достаточно средств для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов, хотя правительств и готово оказать всю необходимую поддержку для выхода из сложившейся ситуации. 

    Читайте также: Только прессование мусора решит проблемы Львова – эксперт

    Ограничено движение транспорта в двух областях

    Движение транспорта ограничено в двух областях Украины в связи со сложными погодными условиями, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

    "В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовых температурах, гололед) и с целью недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов 27 января введено временное ограничение движения большегрузного автотранспорта и автобусов на автодорогах в следующих областях: Ровенская и Хмельницкая", — говорится в сообщении.

    Первый глава ЛНР скончался в Москве

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блокада Донбасса. Кто будет сидеть без электричества?

    Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался в Москве, сообщил в пятницу РИА Новости источник близкий к руководству ЛНР. 

    "Сегодня в Москве скончался Валерий Болотов. По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет", — сказал собеседник агентства. 

    Пикет винницкой мэрии

    В пятницу в Виннице перед очередной сессией городского совета под здание мэрии пришли общественные активисты, требуя публичного отчета городского главы Сергея Моргунова.

    В ходе митинга между руководителем отдела помощи участникам АТО областного департамента соцзащиты Андреем Грачевым и митингующими произошел конфликт, который перерос в драку. Позднее конфликт удалось уладить.

    В Сумах гранатой взорвали общедомовой счетчик газа. Видео
    Видеоканал Владимир Кон на Youtube
    На месте взрыва в жилом доме Сум

    Взрыв в жилом доме в Сумах 

    Взрыв на ул. Холодногорская, 33 в Сумах прогремел примерно в 22:20 в четверг, 26 января. Вероятной причиной взрыва в многоэтажном доме в Сумах была граната, пишет издание 0542.ua со ссылкой на пресс-секретаря Прокуратуры Сумской области Наталью Науменко. 

    В Крыму оборудуют автобусные кассы на границе с Украиной

    Автобусные кассовые павильоны будут установлены к курортному сезону на границе Крыма во всех трех пунктах пропуска, сообщила журналистам пресс-секретарь ГУП РК "Крымавтотранс" Екатерина Порублева.

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