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    Общество

    Шкиряк предложил заблокировать доступ к mail.ru

    (обновлено: )15113
    Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал пользователей в Украине удалить свои аккаунты в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и использовать Facebook, Twitter и Google.
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает необходимым заблокировать в стране доступ к ресурсу mail.ru.

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    "Я считаю необходимым отрезать и заблокировать mail.ru", — написал Шкиряк в пятницу на своей странице в Facebook.

    Он также призвал пользователей удалить свои аккаунты в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и пользоваться Facebook, Twitter и Google.

    Шкиряк выразил надежду, что компетентным органам Украины удастся разработать механизм блокирования доступа к российским соцсетям.

    Накануне Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакт". По мнению Шкиряка, "ВКонтакте", "Одноклассники" полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами.

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