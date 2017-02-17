Шкиряк предложил заблокировать доступ к mail.ru

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает необходимым заблокировать в стране доступ к ресурсу mail.ru.

"Я считаю необходимым отрезать и заблокировать mail.ru", — написал Шкиряк в пятницу на своей странице в Facebook.

Он также призвал пользователей удалить свои аккаунты в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и пользоваться Facebook, Twitter и Google.

Шкиряк выразил надежду, что компетентным органам Украины удастся разработать механизм блокирования доступа к российским соцсетям.

Накануне Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакт". По мнению Шкиряка, "ВКонтакте", "Одноклассники" полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами.