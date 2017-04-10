"Миротворец" опубликовал данные Шуфутинского

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Российского певца Михаила Шуфутинского внесли в базу данных сайта "Миротворец" за посещение Крыма, сообщает Корреспондент.

"Пособник террористов.Въезжал на оккупированную территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.)", — сказано в базе Миротворца.

"Мы давно заметили, что попавшие к нам на исследование особи очень серьезно через некоторое время начинают задумываться о том, как бы из "Чистилища" исчезнуть", — говорится в сообщении "Миротворца" в Facebook.

На сайте отмечается, что Шуфутинский побывал в Симферополе и Севастополе в апреле. Также "Миротворец" опубликовал имена членов семьи музыканта и даты их рождения.

Ранее сообщалось, что данные участницы Евровидения от РФ певицы Юлии Самойловой оказались в базе сайта "Миротворец".