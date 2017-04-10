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    Россия

    "Миротворец" опубликовал данные Шуфутинского

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (207)

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    На скандально известном сайте отмечается, что Шуфутинский побывал в Симферополе и Севастополе в апреле. Также "Миротворец" опубликовал имена членов семьи музыканта и даты их рождения.
    Певец Михаил Шуфутинский (слева) на юбилейной 15-й церемонии вручения премии Шансон года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Российского певца Михаила Шуфутинского внесли в базу данных сайта "Миротворец" за посещение Крыма, сообщает Корреспондент.

    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"
    Сайт "Миротворец": путь от запрета до легализации

    "Пособник террористов.Въезжал на оккупированную территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.)", — сказано в базе Миротворца.     

    "Мы давно заметили, что попавшие к нам на исследование особи очень серьезно через некоторое время начинают задумываться о том, как бы из "Чистилища" исчезнуть", — говорится в сообщении "Миротворца" в Facebook.

    На сайте отмечается, что Шуфутинский побывал в Симферополе и Севастополе в апреле. Также "Миротворец" опубликовал имена членов семьи музыканта и даты их рождения.

    Ранее сообщалось, что данные участницы Евровидения от РФ певицы Юлии Самойловой оказались в базе сайта "Миротворец".

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