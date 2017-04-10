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    В базу "Миротворца" попали новые данные российских артистов

    (обновлено: )28714
    Согласно информации, которая размещена на сайте "Миротворец", данные российских артистов попали в базу за то, что они посещали Крым с нарушением законодательства Украины.
    Стас Пьеха
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В база сайта "Миротворец" внесены данные ряда российских артистов. Так, в за посещение Крыма на сайт попала информация о Стасе Пьехе, Бьянке, Юлианне Карауловой.

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    Как отмечается в сообщении на сайте, певец Пьеха попал в базу данных 9 апреля за то, что въезжал для участия в концертах на "оккупированную" территорию Крыма "с нарушением украинского законодательства".

    Также в базу данных этого сайта попали певицы Бьянка и Караулова за въезд в Крым. Кроме них, в списке оказался известный артист Михаил Шуфутинский "за нарушение законодательства Украины путем незаконного пересечения государственной границы".

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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