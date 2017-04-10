В базу "Миротворца" попали новые данные российских артистов

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В база сайта "Миротворец" внесены данные ряда российских артистов. Так, в за посещение Крыма на сайт попала информация о Стасе Пьехе, Бьянке, Юлианне Карауловой.

Как отмечается в сообщении на сайте, певец Пьеха попал в базу данных 9 апреля за то, что въезжал для участия в концертах на "оккупированную" территорию Крыма "с нарушением украинского законодательства".

Также в базу данных этого сайта попали певицы Бьянка и Караулова за въезд в Крым. Кроме них, в списке оказался известный артист Михаил Шуфутинский "за нарушение законодательства Украины путем незаконного пересечения государственной границы".

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.