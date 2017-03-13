Сайт "Миротворец" опубликовал данные участницы Евровидения от РФ Самойловой

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Данные участницы Евровидения от РФ певицы Юлии Самойловой оказались в базе сайта "Миротворец".

Ранее стало известно, что "Первый канал" завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале Евровидения-2017, который состоится 11 мая в Киеве.

На "Миротворце" отмечается, что причиной внесения ее данных в базу сайта является посещение Крыма.

Скриншот с сайта "Миротворец"

"Незаконное пересечение государственной границы Украины в 2015 в составе организованной группы лиц", — сообщается на сайте.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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