Самойлова представит Россию на Евровидении в следующем году - Эрнст

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В 2018 году от России на Евровидении выступит певица Юлия Самойлова, которой в этому году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну, сообщил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

"Это выбор Европейского вещательного союза, потому что они являются организаторами конкурса и, мне кажется, они в первую очередь должны следить за соблюдением правил, которые предусматривают, что сторона, которая проводит конкурс, может вводить ограничение на участие. Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", — сказал Эрнст, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Самойлова участвовать в конкурсе в 2018 году.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову. EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. В сообщении Первого канала говорится, что отказ украинской стороны считается абсолютно необоснованным, и "причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей".