Организаторы отказались назвать страны, критикующие Украину из-за Самойловой

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) не назвал страны, критикующие решение украинских властей запретить въезд в Украину участнице из России Юлии Самойловой.

"Дискуссии между EBU и его членами являются конфиденциальными. Желание EBU заключается в том, чтобы все артисты, участвующие в конкурсе "Евровидение" этого года, смогли сделать это в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традицией конкурса. Мы находимся в контакте с украинскими властями для того, чтобы сделать все в наших силах, чтобы это произошло", — говорится в официальном комментарии Европейского вещательного союза, присланном РИА Новости.

О том, что ряд европейских вещателей, представляющих участников конкурса "Евровидение", выразили недовольство запретом на въезд в Украину участнице из России и рассматривают возможность отказа от участия в мероприятии, стало известно из письма Европейского вещательного союза (EBU), направленного премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Идентичность письма, подписанного гендиректором EBU Ингрид Дельтенре и опубликованного в СМИ, подтвердили ранее РИА Новости в пресс-службе конкурса Евровидения.