наверх
31.03.201719:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Культура

    Организаторы отказались назвать страны, критикующие Украину из-за Самойловой

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (542)

    (обновлено: )35130
    В ЕВС отметили, что желание союза заключается в том, "чтобы все артисты, участвующие в конкурсе "Евровидение" этого года, смогли сделать это в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традицией конкурса".
    Певица Юлия Самойлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) не назвал страны, критикующие решение украинских властей запретить въезд в Украину участнице из России Юлии Самойловой.

    Геворг Мирзаян, политолог
    Геворг Мирзаян, facebook
    Удивительное рядом: Евровидение в Австралии и "рука кремля" в суде Лондона

    "Дискуссии между EBU и его членами являются конфиденциальными. Желание EBU заключается в том, чтобы все артисты, участвующие в конкурсе "Евровидение" этого года, смогли сделать это в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традицией конкурса. Мы находимся в контакте с украинскими властями для того, чтобы сделать все в наших силах, чтобы это произошло", — говорится в официальном комментарии Европейского вещательного союза, присланном РИА Новости.

    О том, что ряд европейских вещателей, представляющих участников конкурса "Евровидение", выразили недовольство запретом на въезд в Украину участнице из России и рассматривают возможность отказа от участия в мероприятии, стало известно из письма Европейского вещательного союза (EBU), направленного премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

    Идентичность письма, подписанного гендиректором EBU Ингрид Дельтенре и опубликованного в СМИ, подтвердили ранее РИА Новости в пресс-службе конкурса Евровидения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Роман Насиров. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    Уход российских банков из Украины