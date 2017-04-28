Гурцкая заявила, что попала в базу "Миротворца" из-за Лолиты и Самойловой

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Российская певица Диана Гурцкая заявила, что причина появления ее данных в базе сайта "Миротворец" заключается в том, что она помогала своим коллегам Лолите Милявской и Юлии Самойловой.

Ранее стало известно, что "Миротворец" опубликовал данные российских артистов Юрия Лозы и Дианы Гурцкой.

"Ее имя (Гурцкой — ред.) оказалось в списке из-за того, что она оказывала поддержку своим коллегам – Юлии Самойловой и Лолите Милявской", — сообщает ren.tv.

"Я не буду готовить, что мне якобы все равно. Это крайне неприятно, тем более, во всем есть совершенно четкий намек: "поддержала коллег" – вот наш ответ", – заявила певица.

Также она заявила, что власти, "победив внешних врагов, принимаются за внутренних", над чем "стоит задуматься украинцам".