наверх
10.05.201715:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Клумбу с символикой Евровидения-2017 вытоптали на Майдане

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (17)

    (обновлено: )23910
    Коммунальное предприятие "Киевзеленстрой" сообщило, что разрушенную композицию, выполненную к песенному конкурсу Евровидение-2017, восстанавливают.
    Вытоптанная клумба
    "Киевзелентрой", facebook

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Клумбу с символикой Евровидения-2017 вытоптали в центре Киева на Майдане Незалежности (Площади Независимости), сообщило в среду коммунальное предприятие "Киевзеленстрой".

    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН
    Первый полуфинал Евровидения-2017 в Киеве: с косой и Монатиком

    "Цветочную композицию в самом центре города, бережно выполненную к песенному конкурсу "Евровидение-2017", буквально разрушили и вытоптали. Уважаемые киевляне и гости столицы, обращаемся к вам с огромной просьбой не разрушать то, что приносит всем эстетическое удовольствие и предупреждать такие случаи и сохранять красоту. Сейчас композиция восстанавливается", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

    На фотографии, которую опубликовало предприятие, видно, что на клумбе расположена надпись "Евровидение", вокруг высажены цветы, часть этих цветов на фотографии отсутствует. Возле клумбы многие фотографируются и ради хорошего снимка заходят на нее.

    Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения-2017, по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе принимают участие 42 страны.

    Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

    Накануне открытия конкурса власти не пустили в страну аккредитованных на Евровидение фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время "Марша Победы" в Днепре
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Ночной клуб в Измаиле, в котором произошла стрельба
    Криминальная Украина: беспредел и насилие