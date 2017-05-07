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    Россия ждет реакции ОБСЕ относительно запрета Киева на въезд журналистов

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    Как заявила глава комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Общественной палаты РФ Елена Сутормина, "это политические решения, которые должны расцениваться исключительно как давление на СМИ".
    Пресс-конференция. Архивное фото
    AFP PHOTO / FRANCK FIFE

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Глава комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Общественной палаты РФ Елена Сутормина сообщила РИА Новости, что комиссия обратилась к представителю ОБСЕ по свободе СМИ с просьбой дать публичную оценку ситуации с запретом на въезд в Украину российским журналистам.

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    "Мы обратились к официальному представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунье Миятович с просьбой дать свою публичную оценку ситуации с запретом на въезд в Украину российским журналистам, которые должны были освещать международный конкурс Евровидение, — сказала Сутормина.

    Общественники, со своей стороны, считают, что "это политические решения, которые должны расцениваться исключительно как давление на СМИ", добавила она.

    "Поэтому мы также призываем все профессиональные журналистские объединения выступить с осуждением этих действий киевских властей", — заявила глава комиссии.

    Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили в Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

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