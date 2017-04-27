наверх
27.04.201723:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко высказалась о введении военного положения в Украине

    (обновлено: )51720
    По мнению Савченко, "сейчас Украине надо, чтобы Турчинов и другие не поддались на введение военного положения". Она отметила, что "в 2014 году на Донбассе, в Крыму надо было вводить".
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко считает, что сейчас в Украине не нужно вводить военное положение, это надо было делать в 2014 году. Об этом она сказал в комментарии "112 Украина".

    Карта Украины цвета хаки
    Константин Бабков
    Призрак военного положения и другие страшилки политиков

    "Надо ли вводить военное положение?.. Сейчас Украине надо, чтобы Турчинов и другие не поддались на введение военного положения. Это объективно говоря, зная ситуацию. В 2014 году на Донбассе, в Крыму надо было вводить", — сказала Савченко.

    Она также выразила убеждение, что надо опираться на профессионалов в армии и полиции.

    "Нас с одной стороны пытаются как-то мобилизовать, с другой стороны, — запугать, и к чему-то готовят. Но в первую очередь надо опираться на тех людей, которые являются профессионалами, — они же никуда не делись. И в полиции, и в армии — пусть они будут тысячу раз дискредитированы той или иной политической ситуацией и лозунгами, но остался здравый смысл в голове, и осталось профессиональное умение в руках тех людей", — отметила нардеп.

    Ранее замглавы Минобороны страны Игорь Павловский заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к функционированию в режиме военного положения, в случае его введения руководством страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?