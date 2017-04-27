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    Политика

    Минобороны: ВСУ готовы к введению военного положения

    (обновлено: )22703
    В Минобороны сообщили, что за последние три года практически вся структура перевода вооруженных сил на функционирование в режиме военного положения отработана.
    Военные учения. Архивное фото
    Генштаб ВСУ в facebook

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины готовы к функционированию в режиме военного положения в случае его введения руководством страны, сообщил замглавы Минобороны страны Игорь Павловский.

    Карта Украины цвета хаки
    Константин Бабков
    Призрак военного положения и другие страшилки политиков

    В связи с обострением ситуации в Донбассе в конце января была вновь поднята тема возможного введения военного положения в стране. Однако в итоге решение не было принято. По закону, предложение о введении военного положения на рассмотрение президента вносит Совет национальной безопасности и обороны. При этом президентский указ о введении военного положения должна утвердить Верховная Рада.

    "Если будет введено военное положение, вооруженные силы Украины готовы… Тут нет проблем. За три года практически вся структура перевода вооруженных сил на функционирование в режиме военного положения отработана", — сказал Павловский на конференции по безопасности в Киеве в четверг.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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