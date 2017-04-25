Ополченцы при обстрелах позиций ВСУ применили вооружение БМП - штаб АТО

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 21 обстрел своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-центра спецоперации на странице в Facebook.

По данным штаба АТО, огонь велся из минометов калибра 82 миллиметра, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям близ Авдеевки и Верхнетроицкого. Также, согласно сообщению, опорные пункты украинских военных возле Троицкого и Песок обстреливались из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Силовики утверждают, что под обстрелами оказались населенные пункты Новоалександровка, Марьинка, Красногоровка и другие. По их данным, огонь велся из гранатометов, пулеметов, минометов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.